Las reservas del Banco Central volvieron a caer y perforaron el piso de USD39.000 millones

Las reservas del Banco Central volvieron a caer en las últimas horas y perforaron el piso de los 39.000 millones de dólares, tocando niveles mínimos en un mes, luego del pago de más de 4.300 millones de dólares por el vencimiento de bonos Globales y Bonares durante esta semana.

Concretamente, las reservas brutas del BCRA cerraron el último jueves 10 de julio en 38.792 millones de dólares, lo que implicó un descenso de 376 millones de dólares en la jornada. Se trató del stock más bajo desde el 12 de junio pasado.

En cambio, el último lunes 7 de julio las reservas brutas se encontraban en 41.720 millones de dólares. Es decir, descendieron casi 3.000 millones de dólares en la semana. Se trató de una baja menor al volumen de deuda total pagado debido a que una parte de los fondos provino del Tesoro.

La caída se da mientras siguen las negociaciones entre el Gobierno y el FMI para la aprobación de la primera revisión tras el acuerdo firmado en abril pasado, que tiene como punto débil el incumplimiento de la meta de reservas.

Por qué bajaron las reservas del BCRA esta semana

"Las reservas bajaron por el pago de capital e intereses del 9 de julio. Hoy las reservas brutas cayeron U$S 2.552 millones, casi exactamente lo que se debe pagar de cupón y amortización de Globales y Euros (U$S 2.550 millones). Por ende, asumimos que el Tesoro envió el dinero al exterior para desembolsar los U$S 2.385 millones correspondientes a Globales y los U$S 165 millones de los Euros. El restante, aproximadamente, U$S 1.600 millones, se transferirá en los próximos días hábiles", indicaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

"En el Día de la Independencia honramos nuestras obligaciones como dijimos y cumplimos desde el primer día del gobierno del presidente Javier Milei", afirmó en la red social X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el 9 de julio pasado.

Los títulos involucrados son aquellos emitidos con la reestructuración soberana de agosto de 2020, los bonos AL30 y GD30, y otros Step-Up (AL, GD, GE) que también cortaron cupón y realizarán pagos. En tanto, los bonos AL (Ley Argentina) son los emitidos bajo legislación local en dólares, estos son AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41. Mientras que los bonos GD (Ley Extranjera), emitidos bajo legislación internacional (ley de Nueva York), denominados en dólares, son GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46.

Por otra parte, ante la disparada del dólar de los últimos diez días, el BCRA se vio forzado a intervenir con fuerza en el mercado de futuros para bajar las expectativas sobre el precio de la divisa y evitar una suba mayor, lo que también redundó en la baja de reservas de esta semana.