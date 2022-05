El Gobierno le contestó a Milei: "El Banco Central es necesario"

Miguel Pesce, titular del Banco Central, explicó que ningún país del mundo carece de un banco que controle su moneda. Además ratificó el cumplimiento de las metas con el FMI y negó presiones de devaluación por parte del organismo.

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, salió este martes a contestarle al diputado de ultraderecha Javier Milei al afirmar que los bancos centrales "son necesarios". Además confirmó que se cumplió con las metas del acuerdo con el FMI fijadas para el primer trimestre y negó presiones devaluatorias de parte del organismo de crédito, ante la inminente revisión de parte de su staff.

"No hay país en el mundo que no tenga Banco Central", aseveró Pesce en diálogo con El Destape Radio, ante la consulta de qué pensaba de la repetida propuesta de Milei de eliminar la entidad que rige la moneda nacional y el sistema financiero.

"Cuando anularon la capacidad del Banco Central, como sucedió con la Convertibilidad, terminamos con la crisis más larga de la historia", agregó en referencia al 2001 y la crisis del 1 a 1, y dijo en ese sentido que "los Bancos Centrales son necesarios”.

En ese contexto, Pesce rebatió la idea de que la inflación es producto directo de la emisión monetaria. "Se tienen que dar determinadas condiciones para que se dé el efecto de la emisión monetaria en la inflación", afirmó, y añadió que la suba de precios también se ve acelerada por "el aumento de materia prima internacional".

Las metas del acuerdo con el FMI

Por otra parte, el titular del BCRA adelantó que "se están evaluando metas del primer trimestre con el FMI y las hemos cumplido. Las reservas que se acumularon superaron las previstas".

"Compramos más dólares de lo que esperábamos en el primer trimestre", añadió. En ese contexto, señaló también que “las exportaciones están creciendo a una tasa arriba del 25% el primer trimestre”.

De este modo, Pesce ratificó que no habrá obstáculos para el próximo desembolso, a más de una semana de iniciarse las reuniones entre el staff técnico argentino y el de los funcionarios del Fondo y ante la inminencia del anuncio del visto bueno de parte del organismo de crédito.

Además aseguró que "no tenemos un atraso cambiario" respecto al dólar porque "no hay que mirar el tipo de cambio nominal, hay que mirar el real". "No hay una meta devaluatoria en el acuerdo", agregó, para negar una presión devaluatoria por parte del FMI.

La cosecha, las deudas de empresas y la emisión monetaria

Además, el presidente del Banco Central afirmó que "la cosecha viene avanzando a un ritmo normal”, y explicó que "los productores necesitan el dinero para pagar el costo de cosecha y los impuestos”

En paralelo, Pesce se refirió a la situación financiera de las empresas en el contexto de la restricción externa. "Las empresas solo pueden pagar el 40% de lo que les vence y el 60% tienen que refinanciarlo y esa regla se viene cumpliendo y nos permite un menor uso de reservas”, detalló, y aclaró que "los pagos de deuda intrafirma no están permitidos por el Banco Central, tenemos controles estrictos”.

En ese marco, el titular de la entidad monetaria recordó que “si las empresas tienen recursos líquidos en el exterior no pueden acceder al mercado de cambio”. “Si una empresa fugó, el Banco Central no le da nuevos dólares para pagar deudas. Tiene que usar los que tiene”, agregó al respecto.

Aunque no aclaró si seguirá subiendo la tasa de interés tras el último aumento de la semana pasada, sí refrendó ese mecanismo pedido por el FMI al afirmar que “con el proceso inflacionario que tenemos la tasa de interés permite que los ahorristas no pierdan capacidad de sus ahorros".