Castigo a los bancos: Milei subió otra vez los encajes hasta después de las elecciones

Después de solo dos semanas, el Banco Central volvió a subir este jueves la tasa de encaje, que ahora pasó de 40 a 45 puntos, y anunció que permanecerá así hasta después de las elecciones. De este modo, el gobierno de Javier Milei castigó a los bancos luego de que estos no aceptaran renovar completamente los vencimientos en la última licitación de deuda, del último miércoles.

Así lo oficializó la entidad monetaria que dirige Santiago Bausili a través de la Comunicación "A" 8302, emitida hoy. En ella dispuso "incrementar en 5 (cinco) puntos porcentuales, con vigencia desde el 19/08/25 y hasta el 28/11/25 las tasas de exigencia de efectivo mínimo aplicables a las imposiciones a la vista" (encajes).

Noticia en desarrollo