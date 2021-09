Analistas del mercado mejoraron la previsión de crecimiento de la economía

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado que publicó el Banco Central (BCRA), la economía crecería un 7,2% en el 2021. Esta cifra representa una mejora frente a la previsión del mes pasado, con una expansión del 6,8%.

Por otra parte, el informe que contó con la opinión de 42 participantes, aseguró que la inflación prevista para el 2021 es del 48,4%, apenas 0,2 puntos porcentuales por encima del cálculo del mes pasado. Para el mes de agosto, los analistas consultados por el BCRA estimaron la inflación en un 2,8%.

A su vez, los participantes del REM prevén que el tipo de cambio nominal promedio en diciembre sea de 105,75 pesos por dólar. Para diciembre del 2022 prevén un cambio nominal de 154,5 pesos por dólar.

En cuanto al valor de las exportaciones, se estima que para 2021 ascenderían a U$S 69.385 millones, incrementándose en U$S 2.110 millones con relación al último REM y U$S 14.501 millones superior a lo registrado en 2020 (U$S 54.884 millones). Los 10 mejores pronosticadores proyectaron un valor algo superior de exportaciones, en torno a los U$S 70.839 millones.

En tanto, el valor de las importaciones se ubicaría en U$S 57.185 millones, esto es U$S 2.167 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y U$S 14.829 millones mayor al dato evidenciado en el último año (U$S 42.356 millones). Los integrantes del TOP-10 estimaron un valor superior de importaciones anuales: U$S 59.002 millones.

Por otra parte, la proyección para la desocupación abierta para el segundo trimestre de 2021 sería de 10,8%. Para el tercer trimestre , la mediana de los pronósticos disminuye hasta 10,5%, valor que se mantendría en el último trimestre de 2021. Los integrantes del TOP10 estimaron en 10,4% el registro esperado para el último trimestre de 2021.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) que realizan las consultoras económicas para 2021 disminuyó hasta $ 1.500 miles de millones, tras haberse registrado un déficit de $ 1.750,0 miles de millones en 2020.