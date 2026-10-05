Aumentó el boleto por decisión de Pullaro y Jakvin: Rosario estrena nuevo precio del colectivo urbano

Mientras la ciudad de Rosario atraviesa un escenario económico y social crítico, octubre comienza con un duro impacto para el bolsillo de los trabajadores. La Municipalidad estableció un ajuste que eleva el costo del pasaje de colectivo y llevó la tarifa básica del transporte urbano a $2.150.

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Si bien la última actualización del valor del boleto había sido en febrero pasado, la decisión se enmarca en el plan de políticas antipueblo dispuesto por las gestiones del gobernador Maximiliano Pullaro y del intendente Pablo Javkin. En consonancia, subieron también los abonos del sistema de bicicletas públicas.

Esta decisión se enmarca en lo que analistas y concejales califican como una "espiral destructiva". Según informes de la Comisión de Seguimiento del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) del Concejo Municipal local, el quiebre del esquema de financiamiento del transporte del interior comenzó a acelerarse a fines de 2023.

En diciembre de ese año, coincidiendo con el inicio de las gestiones de Pullaro y Javkin, el valor del pasaje en Rosario se ubicaba en $240. A partir de allí, la quita total del Fondo Compensador del Transporte por parte del Gobierno nacional dejó a los municipios del interior a la intemperie. Ante la suba de insumos clave como los combustibles y los neumáticos, el Palacio de los Leones apeló a sucesivas actualizaciones.

La consecuencia directa del encarecimiento del pasaje también trajo una retracción histórica en la demanda. La Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATAP) de la provincia de Santa Fe aseguró que la situación del transporte urbano e interurbano “cada vez se agrava más” y alertó por una caída promedio de entre el 25% y el 30% en la venta de pasajes.

Aumenta el boleto de colectivo en Rosario: nuevos precios

Con esta nueva actualización, el cuadro tarifario quedó de la siguiente forma:

Tarifa básica: $2.150

Tarifa social SUBE: $1.204

Tarifa de Uso Frecuente de 30 a 79 viajes: $ 1.720

Tarifa de Uso Frecuente de 80 viajes en adelante: $1.612,50

Tarifa estudiantil: $1.075

El mayor incremento para llegar a esta nueva tarifa se identificó en el combustible, siendo del 42% respecto al anterior lapso analizado. En tanto, el último estudio de costos realizado en el mes de agosto por el Ente de la Movilidad arrojó un valor de $2.713,49.

Rosario, al tope del desempleo: la desocupación llegó hasta el 11,5% y es la más alta del país

Además de la crisis en el sistema de transporte, el territorio rosarino se encuentra sumergido en una profunda crisis laboral: la tasa de desocupación en el Gran Rosario alcanzó el 11,5% de la población económicamente activa, un salto de 3,8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado y el registro más alto entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El dato implica que 83 mil personas se encontraban desocupadas en el período comprendido entre abril y junio. Son 28 mil más que un año atrás. Al mismo tiempo, la cantidad de personas ocupadas cayó en 22 mil, lo que marca un cambio respecto de las mediciones anteriores, cuando el crecimiento de la ocupación todavía permitía absorber una parte del aumento de la oferta laboral.

El deterioro del empleo en Rosario contrasta con la evolución del promedio nacional. En el conjunto de los 31 aglomerados urbanos, la desocupación fue del 7,9%, tres décimas por encima del segundo trimestre de 2025. Con el 11,5%, el Gran Rosario pasó a encabezar el ranking nacional de desocupación. En segundo lugar quedó el Gran Córdoba, con el 10,5%, mientras que Mar del Plata registró el 9,9% y Bahía Blanca-Cerri, el 9,7%.

También aparecen con niveles elevados de desempleo Comodoro Rivadavia-Rada Tilly y Corrientes, con 9,1%; Gran Buenos Aires y Río Gallegos, con 8,8%; Gran La Plata, con 8,7%; Gran Santa Fe, con 8,6%; y San Nicolás-Villa Constitución, con 8,4%.