Gestión Pullaro: Santa Fe lidera la desocupación nacional y profundiza la crisis industrial en la provincia

El mercado laboral de Santa Fe atraviesa un escenario de creciente preocupación, especialmente en el sur provincial, donde el deterioro de la actividad industrial comienza a reflejarse con mayor fuerza en los indicadores de empleo. El aglomerado San Nicolás-Villa Constitución registra actualmente la tasa de desocupación más elevada del país con 10,4%, mientras que el Gran Rosario (8,2%) también presenta niveles superiores al promedio nacional (7,8%), en un contexto marcado por la retracción manufacturera, la menor demanda interna y las dificultades que atraviesan sectores estratégicos de la economía regional.

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La situación adquiere una dimensión particular en Villa Constitución y San Nicolás, históricamente vinculadas a la producción siderúrgica y metalúrgica y a una extensa cadena de proveedores y actividades asociadas. La caída de la producción en distintas ramas industriales tuvo consecuencias sobre el empleo directo e indirecto, mientras empresas del sector debieron recurrir en los últimos meses a suspensiones, reducción de turnos y esquemas productivos más acotados frente a un escenario de menor actividad.

A este panorama se suma la contracción de sectores estrechamente relacionados con la industria, como la construcción y la producción automotriz, cuya menor demanda repercute sobre proveedores, talleres y pequeñas y medianas empresas de la región. Especialistas del mercado laboral señalan que la combinación de una demanda interna debilitada, la reducción de la obra pública y una mayor competencia de productos importados genera condiciones particularmente complejas para los sectores industriales tradicionales, que durante décadas funcionaron como una fuente de empleo formal y relativamente estable.

El impacto se traduce en despidos, suspensiones y mayores dificultades para quienes buscan reincorporarse al mercado laboral, en una región donde el empleo industrial tiene además un peso central sobre el movimiento económico de las ciudades. La pérdida de puestos de trabajo no solamente afecta a quienes quedan directamente alcanzados por las decisiones empresariales, sino que también reduce el consumo y golpea a comercios y actividades de servicios que dependen de los ingresos generados por la industria.

En el Gran Rosario, mientras tanto, las señales de deterioro también comienzan a hacerse visibles. La generación de nuevos puestos laborales no logró acompañar el crecimiento de la población económicamente activa, provocando un desfasaje entre la cantidad de personas que buscan empleo y las oportunidades disponibles. A esto se agrega un fenómeno cada vez más frecuente: trabajadores que, pese a conservar una ocupación, deben buscar actividades adicionales para compensar la pérdida de poder adquisitivo y afrontar el aumento del costo de vida.

Una parte importante de los trabajadores desarrolla actividades sin registración, cobertura social ni estabilidad, mientras la subocupación y el pluriempleo se convierten en estrategias para sostener los ingresos familiares. Durante otras crisis económicas, el empleo informal funcionó como una vía de contención, pero referentes sociales y sindicales advierten que esa alternativa también enfrenta límites debido a la caída del consumo y a la menor disponibilidad de oportunidades.

El deterioro económico, además, incrementa la presión sobre el sistema público. Organizaciones comunitarias y referentes barriales señalan mayores dificultades para sostener espacios de contención destinados a jubilados y sectores vulnerables, por lo que una parte creciente de las demandas termina trasladándose hacia hospitales, centros de salud y organismos estatales.