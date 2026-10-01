Pullaro enfrenta la crisis en los comedores por el aumento de la demanda de familias santafesinas: "No hay trabajo"

Tras conocerse el dato de pobreza que impacta en el 70% de las familias santafesinas, se le suma la alerta de comedores comunitarios que advierten sobre un aumento sostenido de viandas de comida. Las demandas alcanzan al gobernador Maximiliano Pullaro luego de denunciar que la actual situación se incrementó en el último tiempo ante la falta de trabajo formal e informal en la provincia.

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"Antes venía una persona, ahora vienen familias enteras a buscar comida", advirtió a Telefé Santa Fe el referente del Hogar María Auxiliadora, Marcelo Olivares. Olivares sostuvo que los fondos remitidos por Nación y Provincia resultan insuficientes, por lo que dependen del aporte solidario de vecinos que donan verduras, harina y azúcar. Aunque actualmente tienen un tope de 351 raciones diarias, la demanda desborda la capacidad de este centro con fuerte identidad cristiana, pero que funciona legalmente como una asociación civil no gubernamental.

Escases de trabajo informal

Al analizar las causas de este fenómeno, el referente del comedor santafesino apuntó de lleno a la falta de trabajo y en consecuencia, a la reducción del trabajo informal. Explicó que, en otros momentos, quienes estaban al frente del hogar lograban el sustento diario mediante tareas como el corte de pasto o la limpieza de zanjas, pero advirtió que esa alternativa de ingresos se agotó y empujó a más vecinos a buscar ayuda alimentaria.

La situación expuesta en este comedor santafesino no es un hecho aislado, sino la muestra local de un deterioro social que reflejan las propias estadísticas oficiales. Según datos recientes del INDEC para el primer semestre de 2026, la pobreza en la región alcanzó al 38,6% de la población, mientras que la indigencia trepó al 9,8%.

Indigencia en la provincia de Pullaro

El escenario fue recientemente analizado por José Luis Zalazar, coordinador y referente de Los Sin Techo, quien describió ante AIRE las dificultades que enfrentan las familias para garantizar la alimentación y advirtió por la pérdida de ingresos informales que históricamente permitían complementar las ayudas sociales. Según Zalazar, en el Gran Santa Fe la indigencia alcanza a unas 60.000 personas, distribuidas en más de 13.000 familias que atraviesan una situación de emergencia alimentaria.

Zalazar también se refirió al contraste entre el costo de la alimentación y los ingresos que reciben las familias a través de programas sociales. Según explicó, una familia tipo necesita alrededor de $700.000 mensuales para cubrir una canasta alimentaria, mientras que los ingresos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar no alcanzan para llegar a ese monto. "Le faltan casi 400 mil pesos para poder alimentarse", sostuvo el referente de Los Sin Techo.

Además, remarcó que el impacto de esta situación es especialmente fuerte entre los niños y planteó que las dificultades para acceder a los alimentos también alcanzan a familias que tienen ingresos, pero que no logran superar la línea de pobreza.