Crisis en la industria santafesina: cerrará otra fábrica láctea y dejará a 54 familias en la calle

Frente a la caída sostenida del consumo por la crisis nacional y la inacción del gobierno de Maximiliano Pullaro, la firma Savencia Fromage & Dairy anunció su cierre de su planta en El Trebol que dejará a 54 trabajadores sin empleo.

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La noticia fue comunicada al personal en una reunión donde la empresa planteó distintas alternativas frente al cese de actividades: retiros voluntarios, indemnizaciones y la posibilidad de traslado a otros establecimientos de la compañía, como los ubicados en Las Parejas y Rafaela. Aunque también la fábrica que procesa unos 130.000 litros de leche diarios destinados principalmente a la elaboración de queso Tybo continuará operando durante los próximos meses

La planta de El Trébol pasó a manos de Savencia en 2023 tras la compra de Ilolay y los activos de Sucesores de Alfredo Williner, una operación que incluyó establecimientos como el que cerrará en marzo. Poco tiempo después de la adquisición, y en coincidencia con las gestiones de Milei y Pullaro en provincia, la firma francesa planea el cierre de la sede.

Otra empresa láctea en conflicto es Lácteos Verónica, firma que planea el cierre de dos de sus plantas ubicadas en Santa Fe. La firma se encuentra en concurso de acreedores con sus plantas totalmente paralizadas y al borde de la quiebra. Dejó de operar a principios de 2026 y más 700 trabajadores se encuentran con salarios impagos.

La industria santafesina cayó 2,9%

La industria manufacturera de Santa Fe profundizó su retroceso durante julio y cerró los primeros siete meses de 2026 con una caída acumulada de 3,5%, según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). La producción fabril en la provincia de Maximiliano Pullaro se contrajo 2,9% en comparación con julio de 2025 y registró además una baja de 2,2% respecto de junio.

El escenario que describe la entidad industrial muestra un desempeño dispar, pero con predominio de los sectores en retroceso: el 66% de las ramas relevadas operó por debajo del nivel registrado un año atrás. Fisfe vinculó la situación con la debilidad de la demanda interna, el incremento de costos y el comercio desleal, y también alertó sobre las dificultades de acceso al financiamiento.

Cierre de empresas en Santa Fe

Las causas por la quiebra de las empresas en Santa Fe pasaron de 1.009 en 2024 a más de 2.000 en 2025. En los primeros siete meses de 2026 ya se habían iniciado 1.656 nuevas causas por quiebra; un ritmo que, de sostenerse, ubicaría a 2026 muy por encima del récord de 2025.

El informe, elaborado por la Lic. Florencia Camusso, señala que los expedientes por "Concurso", la vía que buscan las empresas para evitar la quiebra, también crecieron un 75% en 2025 respecto del promedio de 2021-2023. Como quiebra y concurso preventivo no se sustituyen entre sí, sino que aumentan de manera simultánea, el trabajo descarta que las empresas estén usando el concurso como salida ordenada frente a la quiebra.