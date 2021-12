Subieron la soja y el maíz en Chicago, pero el trigo perdió más de US$ 5

La soja y el maíz cerraron hoy con ganancias en el mercado de Chicago, destacándose el incremento de casi US$ 4 en la oleaginosa, pero, en contraposición, el trigo perdió más de US$ 5 hasta los US$ 291,93 la tonelada.

De esta forma, el contrato de enero de la soja ganó US$ 3,95 hasta los US$ 463,34 la tonelada, a la vez que el de marzo aumentó US$ 3,86 para concluir la jornada a US$ 466,19 la tonelada.

Por su parte, el maíz contrato de marzo subió US$ 0,49 y se ubicó en US$ 231,19 la tonelada, mientras que la posición de mayo avanzó US$ 0,20 hasta los US$ 231,88.

Por último, el trigo con entrega en marzo perdió US$ 5,14 y se posicionó en US$ 291,93 la tonelada, y el contrato de mayo retrocedió US$ 5,15 hasta los US$ 293,67.

Con información de Télam