Subas para la soja y el trigo en Rosario

Los precios de los granos cerraron con un saldo dispar en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con subas en soja y trigo y una marcada baja en el maíz, en una jornada que contó con una buena dinámica comercial.

Por la oleaginosa con descarga hasta el 28 de marzo se ofrecieron abiertamente US$ 452 la tonelada, US$ 7 por encima de la jornada previa.

Las ofertas en moneda local para las fijaciones y la entrega hasta el 28 de marzo alcanzaron los $ 49.700 la tonelada.

Respecto a la nueva cosecha, las posiciones con descarga en abril y mayo se ubicaron en US$ 430 la tonelada, sin cambio entre ruedas.

Por el lado del maíz, la entrega condición contractual se ubicó en US$ 260 la tonelada, lo que implicó una caída de US$ 10 respecto a ayer, mismo precio para al entrega en abril.

Al mismo tiempo, para el segmento de la cosecha tardía del cereal, la posición junio cayó US$ 5 hasta US$ 240 la tonelada, con julio sin cambios en US$ 235 la tonelada.

En tanto, por el trigo con entrega hasta el 31 de marzo se ofrecieron abiertamente US$ 310 la tonelada, US$ 5 por encima del cierre de ayer, misma oferta para el tramo full abril y mayo

En cuanto al cereal de la nueva cosecha, se ofrecieron US$ 265 con entrega en diciembre y US$ 280 con entrega en enero.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 550 la tonelada.

Con información de Télam