Subas para la soja y el maíz en Chicago

Los precios de la soja y el maíz cerraron con alzas en el mercado de Chicago, impulsadas por la crisis productiva argentina en el caso de la oleaginosa y por las buenas exportaciones estadounidenses del cereal, en una jornada en la que el trigo marcó una retracción.

El contrato de mayo de soja subió 0,15% (US$ 0,83) hasta los US$ 548,03 la tonelada, mientras el contrato de julio avanzó 0,10% (US$ 0,55) hasta los US$ 542,34 la tonelada.

Los fundamentos de la suba tomaron como sustento el nuevo informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) que ubicó a la previsión de cosecha de soja en 25 millones de toneladas para la actual campaña.

El aceite de soja acompañó la suba, con una mejora del 2,46% (US$ 30,64) hasta los US$ 1.272,71 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,91% (US$ 4,85) para posicionarse en US$ 522,49 la tonelada.

Por su parte, el precio del maíz avanzó 0,99% (US$ 2,46) y se ubicó en US$ 249,10 la tonelada, por otra confirmación de la tercer venta consecutiva del cereal estadounidense a China, esta vez, por 641.000 toneladas, explicó la corredora Granar.

En total, entre el martes y hoy el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó compras chinas por 1,92 millones de toneladas, dato que recién se verá reflejadó formalmente en el informe semanal del jueves próximo.

Por último, el precio del trigo retrocedió 0,53% (US$ 1,38) y cerró a US$ 256,84 la tonelada, como consecuencia de "la agilidad de las exportaciones de Rusia y por la abundante oferta de Australia", aunque "el mercado sigue con atención la chance cierta de renovación del acuerdo para las exportaciones de Ucrania, que vence el sábado", señalaron desde Granar.

Con información de Télam