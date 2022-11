Precios de granos con cierre dispar tras informe del USDA

Los precios de los principales granos cerraron hoy con altibajos en el mercado de Chicago, con subas para la soja y bajas en el trigo y el maíz, tras la publicación del informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre oferta y demanda mundial de granos.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 1,09% (US$ 5,79) hasta los US$ 536,37 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 0,38% (US$ 2,02) y se ubicó en US$ 533,52 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en que el USDA estimó que a nivel mundial la producción de soja será 500.000 tonelada menor a la prevista el mes pasado, por lo que el efecto alcista se reflejó esencialmente en las posiciones cercanas.

"Las estimaciones respecto a la soja estadounidense fueron a contra mano de lo previsto en el informe anterior", ya que el país norteamericano informó mayor producción, mayor crushing y mayores stocks finales, lo que limitó las ganancias, señaló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El aceite de soja acompañó la suba del poroto, con una mejora del 0,67% (US$ 11,24) hasta los US$ 1.665,34 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 0,40% (US$ 1,87) y concluyó la jornada a US$ 460,32 la tonelada.

Por su parte, el trigo perdió 2,56% (US$ 7,81) y se posicionó en US$ 296,34 la tonelada, como consecuencia de que la dependencia norteamericana una suba en las proyecciones de producción, comercio y stocks finales a nivel mundial, "lo que tendió a relajar de cierta manera la preocupación por el abastecimiento en el 2023 y presionó a la baja las cotizaciones".

Si bien Estados Unidos permanece casi sin cambios en sus estimaciones, la competitividad exhibida en el trigo ruso a contramano de los altos precios del trigo norteamericano también influyó en la baja de los precios.

Por último, el precio del maíz descendió 0,44% (US$ 1,18) y cerró a US$ 261,60 la tonelada, debido a las proyecciones de una mayor producción, uso y stocks finales en Estados Unidos, lo que "claramente sumó presión bajista al mercado".

Sin embargo, la producción maicera a nivel mundial para el ciclo 2022/23 se pronosticó ligeramente inferior, con menor comercio y stocks más pequeños en relación con la estimación del mes pasado, lo que limitó las bajas e hizo operar en positivo a las posiciones lejanas durante el transcurso de la jornada.

Con información de Télam