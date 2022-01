Para De Mendiguren, presentar un plan al FMI es "una ilusión" con el actual contexto mundial

El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, consideró hoy como “lógica” la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de un plan económico, pero al mismo tiempo calificó a la misma como “un poco una ilusión” frente al actual contexto internacional.

“El FMI siempre en su historia pide un plan sustentable. Si yo soy presidente de un banco, ante un crédito, pido el plan para garantizar el repago”, manifestó de Mendiguren en declaraciones a radio Del Plata, aunque se lamentó de que dicho requisito “no lo hayan pedido cuando otorgaron el crédito”.

“Es lógico que hay que tener un plan, pero, seamos sinceros, un plan a largo plazo hoy con un mundo así es un poco una ilusión”, añadió, y ejemplificó: “Ni (Donald) Trump ni (Joe) Biden hubieran calculado una inflación de 7 puntos, cuando antes estaba en 1,6%”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, el titular del BICE criticó el otorgamiento del préstamo en un 2018 al no ser sustentable su repago.

“Cuando se otorgó el préstamo, la Argentina tenía todas las cuentas externas que determinan la capacidad de repago en una situación complicada con US$ 30.000 millones de récord de déficit de la balanza de pagos y un déficit de US$ 15.000 millones de la balanza comercial”, recordó.

Tras lo cual, criticó a la anterior administración: “A mí me encantaría llamar a (Luis) Toto Caputo y a todos los que contrajeron la deuda y que nos expliquen cómo imaginaban que, con lo que habían firmado, podíamos pagar este año US$ 19.000 millones y el año que viene US$ 20.000 millones. Es inexplicable”.

En referencia a la frustrada reunión del ministro de Economía, Martín Guzmán, con dirigentes opositores, pidió a la oposición que “traiga una propuesta de que firmaría”, y recordó que los ex presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Emilio Monzó y Federico Pinedo, “se enteraron de la negociación por la conferencia de prensa del presidente (Mauricio Macri) cuando ya se había firmado”.

“Yo, personalmente, creo que se va a llegar a un acuerdo con el Fondo porque hace al sentido común. Toda negociación que tiene tanta trascendencia para el futuro de la Argentina tiene que ser dura y tensa”, opinó de Mendiguren.

El exdirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) consideró que “hoy hay posibilidades” de un plan sustentable de pago con “un superávit comercial de US$ 15 mil millones y exportaciones por US$ 75 mil millones”.

“Hay que demostrarle al Fondo como con la matriz productiva se pueden duplicar las exportaciones en dos años”, añadió.

Respecto de las metas fiscales, uno de los puntos en los cuales aún el Gobierno no alcanzó un entendimiento con el FMI, indicó: “El Fondo siempre va a pedir lo mismo. Lo que se no se da cuenta es que cuando pide que se ajuste, se cae la economía y cuando cae la economía se cae la recaudación, así que alcanzar el equilibrio fiscal así es imposible”.

De Mendiguren enfatizó que cuando estaba a cargo del Ministerio de Producción en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, “el FMI pedía liberar el tipo de cambio y que no tengamos planes sociales como el plan Jefes y Jefas de Hogar porque era déficit”.

“Aplicamos políticas distintas y en 2002 Argentina generó US$ 16.500 millones de superávit comercial, con los que se pudo pagar al Fondo”, afirmó.

Al mismo tiempo, pidió por acuerdos entre el oficialismo y la oposición: “Si en la crisis del 2002 el país no estalló es porque los dos partidos mayoritarios decidieron salir juntos de ella”, concluyó.

Con información de Télam