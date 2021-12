MSU Energy consiguió financiamiento por más de US$30 millones

La empresa MSU Energy concretó una colocación de Obligaciones Negociables Clase III por las cuales captó en el mercado local US$ 30,3 millones, a 24 meses de plazo y tasa del 7,35%, informó la compañía al mercado.

La empresa de energía eléctrica posee en la Argentina tres centrales de generación térmica a ciclo combinado con una capacidad total instalada de 750 Mw en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Los resultados de la operatoria le permitieron a la compañía superar las expectativas iniciales, ya que recibió más de 1.000 ofertas por una suma total de US$ 57 millones.

El monto inicial de la emisión era de US$ 15 millones y el adjudicado de la ON clase III fue de US$ 30,3 millones ,a una tasa del 7,35% y un plazo de 24 meses.

La compañía obtuvo una calificación de riesgo “A” por parte de FIX SCR en la que se destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos y su performance operativa y financiera.

Los colocadores participantes de la licitación fueron: Balanz, Banco Ciudad, BST, Banco Mariva, Puente, Facimex, Banco Supervielle, Banco Itaú e Itaú Valores.

“Fue una transacción súper exitosa. El atractivo es que es una empresa de primera línea que emitió con la modalidad hard dollar que hace mucho no había y eso generó un fuerte interés y respaldo de los inversores”, explicó Sebastián Money, Gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz.

Con información de Télam