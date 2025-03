ANSES: nuevo aumento en las asignaciones y bono para jubilados

La Anses anunció un aumento en las asignaciones familiares y un bono para jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que las asignaciones familiares tendrán un aumento del 2,21%, y los jubilados recibirán un bono extraordinario.

¿En qué consiste el aumento de las asignaciones familiares?

Según la Resolución 152/2025, publicada en el Boletín Oficial, las asignaciones familiares tendrán un incremento del 2,21%. Este ajuste se aplica a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

Es importante tener en cuenta que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.056.091, quedará excluido del cobro de estas asignaciones. Este aumento busca compensar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de las familias.

Bono extraordinario para jubilados: ¿Quiénes lo cobran?

El Gobierno también anunció, a través del Decreto 145/2025, un bono extraordinario de $70.000 para los jubilados. Este bono es el mismo monto que se viene entregando desde marzo de 2024 y está destinado a quienes perciben un haber mínimo.

El bono tiene carácter no remunerativo, lo que significa que no está sujeto a descuentos ni se computa para otros conceptos. Además, si el titular percibe un importe superior al haber mínimo, el bono se ajustará para no superar el tope establecido.

¿Cuáles son los valores de los haberes jubilatorios en marzo?

Los haberes jubilatorios para marzo de 2025 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Mínimo: $279.121

Máximo: $1.878.224

Base imponible mínima: $94.008

Base imponible máxima: $3.055.220

Prestación Básica Universal (PBU): $127.685

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $223.297

Estos valores incluyen el ajuste por movilidad y buscan mantener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.

¿Cómo saber si tenés que cobrar alguna prestación de Anses?

Si sos beneficiario de alguna prestación de Anses, podés consultar cuándo y dónde cobrar siguiendo estos pasos:

Ingresá a la página oficial de Anses. Completá el formulario con tu número de beneficio o CUIL. Hacé clic en el botón “Consulta”.

El sistema te informará el lugar y la fecha de cobro. Recordá que el calendario de pagos se actualiza cada mes, así que es importante que estés atento a las fechas.

¿Cómo tramitar la jubilación en Anses?

Si estás por jubilarte, estos son los pasos que tenés que seguir:

Ingresá al sitio oficial de Anses y hacé clic en Mi Anses. Colocá tu CUIL y la clave de la seguridad social. Verificá tus aportes en la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral. Si falta algún aporte, presentá la documentación correspondiente (recibos de sueldo, comprobantes de servicios, etc.). Completá el formulario 6.18 para solicitar prestaciones previsionales. Pedí un turno en una oficina de Anses y llevá tu DNI el día de la cita.

Pensión para Mayores sin Aportes: ¿Qué es y quiénes la cobran?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está dirigida a personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos para jubilarse. Este beneficio equivale al 80% de una jubilación mínima y se ajusta según la Ley de Movilidad.

Si cumplís con los requisitos, podés solicitar esta pensión a través de Anses. Es una ayuda importante para quienes no tienen los aportes necesarios pero necesitan un ingreso en su vejez.