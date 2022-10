Los precios de los granos operaron con altibajos en Chicago

Los precios de los principales granos tuvieron un cierre dispar en el mercado de Chicago, con pequeños movimientos a la baja en soja y maíz por las lluvias en Estados Unidos y mejoras en los contratos de trigo.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,01% (US$ 0,09) hasta los US$ 507,71 la tonelada, mientras que la posción enero ganó 0,05% (US$ 0,28) para concluir la jornada a US$ 511,84 la tonelada.

El cierre dispar en el precio de los contratos se dio debido a la contraposición de factores alcistas y bajistas durante la jornada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por un lado, las lluvias que ralentizan la cosecha en Estados Unidos y recuperan, en parte, el nivel del Mississippi, por donde se transporta gran parte de la producción de dicho país impulsaron los valores.

Mientras que la depreciación del real frente al dólar, que quita competitividad a las exportaciones norteamericanas, presionó a la baja los precios del commoditie.

Los mismo sucedió en el mercado de subproductos de la soja, con una suba en el aceite del 1,57% (US$ 25,13) hasta los US$ 1.618,61 la tonelada, mientras que la harina cayó 1,66% (US$ 7,61) para posicionarse en US$ 450,51 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 0,18% (US$ 0,49) y se ubicó en US$ 269,67 la tonelada, debido, tal como sucedió con la soja, por la depreciación del real que permite que "Brasil continúe siendo la principal competencia para las aspiraciones exportadoras estadounidenses", explicó la corredora Granar.

Por último, el trigo ganó 0,68% (US$ 2,11) y cerró a US$ 308,83 la tonelada, debido a la caída del índice dólar respecto al euro, lo cual "favorece la competitividad de las exportaciones de Estados Unidos, en detrimento de las de la Unión Europea, bloque que viene usufructuando las menores ventas de Ucrania", puntualizaron los analistas de Granar.

Asimismo, dio impulso a los precios los problemas productivos que atraviesa Argentina con la sequía y Australia con las inundaciones, limitando la oferta por parte de los dos grandes oferentes del cereal del hemisferio sur.

Con información de Télam