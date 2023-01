La soja y el maíz lideraron las subas tras el informe del USDA

Los precios de los granos cerraron al alza en el mercado de Chicago tras la publicación del informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) con una serie de recortes en la estimación de producción estadounidense y sudamericanas.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,95% (US$ 5,33) hasta los US$ 561,99 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 1,70% (US$ 9,37) para posicionarse en US$ 557,95 la tonelada.

Los fundamentos de la suba, más pronunciada en los contratos más alejados, radicaron en los recortes productivos que realizó hoy el USDA, en especial, el "sorpresivo" ajuste del volumen de la cosecha estadounidense de 118,27 a 116,38 millones de toneladas, frente a los 118,72 millones previstos por el mercado.

El recorte fue consecuencia de rindes que fueron ajustados de 33,76 a 33,29 quintales por hectárea, puntualizó la corredora Granar.

Asimismo, la dependencia norteamericana redujo su estimación para la producción argentina de 49,50 a 45,50 millones de toneladas, lo que fue definido como un "movimiento conservador", ya que Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ajustó la cosecha a 37 millones de toneladas y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) la ubicó en 41 millones de toneladas, con serios riesgos de que continúen los recortes por las malas condiciones climáticas y de los cultivos.

Sumó presión alcista la decisión de la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conba) de reducir la estimación de cosecha del país sudamericano de 153,48 a 152,71 millones de toneladas.

Sus subproductos acompañaron al poroto, con una suba del aceite del 1,83% (US$ 25,13) hasta los US$ 1.394,40 la tonelada, mientras que la harina avanzó 1,58% (US$ 8,82) para posicionarse en US$ 565,47 la tonelada.

Por su parte, el maíz saltó 2,28% (US$ 5,91) y cerró la jornada a US$ 264,16 la tonelada, como consecuencia de otro "sorpresivo" recorte de la estimación de producción estadounidense por parte del USDA de 353,84 a 348,75 millones de toneladas, frente a los 353,91 millones previstos por los privados.

En este caso, la razón del ajuste fue el achique del área cosechada de 32,70 a 32,02 millones de hectáreas, explicó el USDA.

También achicó su previsión para la cosecha brasileña de 126 a 125 millones de toneladas y mantuvo las ventas externas en 47 millones de toneladas, mientras que para la Argentina ajustó su expectativa de cosecha de 55 a 52 millones de toneladas y redujo el cálculo para las exportaciones de 41 a 38 millones de toneladas.

Por último, el trigo subió 0,37% (US$ 1,01) para posicionarse al final de la jornada a US$ 272,91 la tonelada, debido a que el informe evidenció "un mayor consumo doméstico del cereal, y unas exportaciones relativamente sin cambios, lo que resulta en menores stocks finales, con el consiguiente efecto alcista en precios", sostuvo la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Con información de Télam