La soja volvió a bajar en Chicago, mientras que los cereales finalizaron con ganancias

La soja volvió a bajar en el mercado de Chicago por las lluvias ocurridas en Argentina y las pronosticadas para los próximos días en zonas afectadas por la sequía, mientras que los cereales finalizaron la jornada a la baja.

El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,11% (US$ 0,64) hasta los US$ 546,93 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,05% (US$ 0,28) y se ubicó en US$ 546,20 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las lluvias del último fin de semana y las pronosticadas para los próximos días que traerían alivio a las zonas más afectadas por la sequía, junto a la ausencia de compras por parte de China debido a los feriados en el gigante asiático, indicó la corredora Granar.

Sumó presión bajista el progreso de la cosecha de Brasil que podría alcanzar un récord histórico de 150 millones de toneladas.

Sus subproductos acompañaron la tendencia del poroto con una caída en el aceite del 1,7% (US$ 23,37) hasta los US$ 1.344,36 la tonelada, mientas que la harina retrocedió 0,45% (US$ 2.31) para posicionarse en US$ 506,83 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 1,61% (US$ 4,23) y se ubicó en US$ 266,52 la tonelada, como consecuencia del clima seco en el estado bresileño de Rio Grande do Sul, que según una consultora privada, podría aportar 1,9 millones de toneladas menos a las previstas días atrás.

Por último, el trigo mejoró 2,01% (US$ 5,33) y se posicionó en US$ 269,88 la tonelada.

"La competitividad ganada por el grano estadounidense tras la caída de su valor en las últimas semanas y luego de un proceso de devaluación del dólar frente al euro podría despertar otra vez el interés de los inversores por apostar unas fichas por el grano fino", explicaron desde Granar.

Por otro lado, la condición de los trigos de invierno en ese Estado, en Oklahoma y en Texas "está muy lejos del ideal por la prolongada falta de humedad vigente en buena parte de estas zonas productoras".

Con información de Télam