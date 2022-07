Funes de Rioja afirma que la Argentina necesita "consensos políticos" y orden tributario

El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, afirmó hoy que la Argentina precisa que existan "consensos políticos", y dijo que también es necesario "ordenar este sistema tributario" que "implica una presión infernal para una pyme".

"Si Argentina no llega a consensos políticos, todo se va a guiar por expectativas, ansiedades y frustraciones, es imposible ordenar un país sin esos consensos", sentenció.

En diálogo con CNN radio, Funes de Rioja sostuvo además que "este sistema tributario en algún momento se deberán sentar a ordenarlo", y argumentó que no hacerlo implica dos problemas: "primero, la cantidad de impuestos, que no cabe duda que son muchos y tienen una gran presión y un gran desequilibrio con la economía informal; y por otro lado, la administración o burocracia de esta presión tributaria que es infernal para una pyme".

"Entonces, si caen en la informalidad, que no sorprenda; eso es lo que nosotros no queremos, queremos una economía formal", aseguró Funes de Rioja.

En la misma línea, refirió: "no estamos de acuerdo en más presión impositiva. Hacen pagar tasas por la facturación".

"Si hay algo que todos queremos es previsibilidad, tranquilidad, que los mercados se encuentren en un camino y que la política oficial en el plano fiscal, monetario, de acumulación de divisas, resuelva ese equilibrio no sólo por lo macro, sino hasta por lo micro, porque sino no tenemos insumos y por consiguiente no tenemos precios, porque terminan buscándose mecanismos alternativos que no tienen que ver con el dólar oficial", aseveró.

Además, refirió haber conversado ayer con la ministra de Economía, Silvina Batakis, y al respecto dijo: "nosotros teníamos trato con ella a partir del Consenso Fiscal; cuando lo lanzaron dijimos que no estábamos de acuerdo con más impuestos al sistema formal de la economía, porque cuando un alimento tiene casi 40% de impuestos; y una bebida, pero también el agua, tienen el 50% de impuestos, está claro que independientemente de las otras cosas que se puedan estar pensando como política de Estado, la política fiscal implica un tema fundamental".

Asimismo, señaló que en el caso de las provincias "hay impuestos como Ingresos Brutos y hay percepciones que generan desequilibrios entre jurisdicciones; y en las tasas municipales, que en muchos casos no son retribución de un servicio, sino una tasa por facturación o exportaciones".

Asimismo, Funes de Rioja concluyó que "Argentina tiene que corregir sus asimetrías sistémicas".

