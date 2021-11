Energía adjudicó nuevos volúmenes para el Plan Gas, que generarán un ahorro de US$ 220 millones

La Secretaría de Energía adjudicó hoy, en el marco de la Ronda 3 del Plan Gas.Ar, 3 millones de metros cúbicos diarios desde Vaca Muerta, en Neuquén, que se repartirán entre las firmas Pampa Energía, Pluspetrol y Tecpetrol en el trienio 2022-2024, y significarán un ahorro de US$ 220 millones.

La aprobación del concurso fue efectivizada a través de la Resolución 1091/21 del Ministerio de Economía publicada hoy en el Boletín Oficial, y es adicional a los volúmenes de gas ya comprometidos en anteriores etapas del Plan Gas.Ar, desde su lanzamiento en noviembre de 2020.

La Ronda 3 fue una compulsa abierta en la que podían participar todas las productoras y todas las cuencas del país, para reemplazar volúmenes de importación de gas natural licuado (GNL) y de gasoil.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Gobierno procuraba sumar 6 millones de metros cúbicos (m3) por día a partir del próximo invierno, para lo cual licitó un tope de 3 millones de m3/día de gas desde la Cuenca Neuquina, 2 millones desde el sur y 1 millón desde el noroeste, para el periodo de 2022 a 2024, con inicio de inyección en el próximo invierno.

Con la adjudicación, la firma Pampa Energía obtendrá 2 millones de metros cúbicos diarios a un precio de US$ 3,347 el MMbtu; Pluspetrol, por su parte, tendrá asignados 0,3 millones de metros cúbicos diarios a a US$ 3,594; y a Tecpetrol le corresponderán 0,7 millones diarios a US$ 3,618.

Los precios fueron acordes a lo que se venía adjudicando en el plan ya que el valor tope de ofertas debía ser el máximo ofertado en la primera ronda de Plan Gas.Ar.

De esta forma, el precio promedio ponderado obtenido es de US$ 3,43, por debajo del precio promedio anterior del Plan que rondaba los US$ 3,55, precisó Energía en un comunicado.

Al respecto, el secretario del área, Darío Martínez, sostuvo que "es muy alentador para el país, que las productoras ratifiquen este Plan Gas.Ar en cada compulsa, y permitan con su participación alcanzar los objetivos que nos ponemos en cada etapa".

En consonancia, el funcionario ratificó "este camino de previsibilidad, competencia por precio y estabilidad en las reglas que permite que las empresas programen, inviertan y multipliquen la producción, la actividad y los puestos de trabajo".

"Con estos valores, que disminuyen el precio promedio del gas del Plan, y estos nuevos volúmenes, vamos a producir ahorros de US$ 220 millones en divisas y reducir en US$ 175 millones el costo fiscal, generando simultáneamente más trabajo, más actividad y más regalías para la provincia".

Con estos resultados, las empresas de la Cuenca Neuquina saturaron la capacidad actual de transporte con su producción de gas, destacó la Secretaría.

Sobre el tema, Martínez resaltó que "con la construcción de la primera etapa del sistema de gasoductos Transport.Ar, que incluye el tramo del nuevo gasoducto Néstor Kirchner hasta Saliqueló, tendremos el gran desafío de producir 24 millones de metros cúbicos nuevos de gas argentino para seguir sustituyendo importaciones".

Con información de Télam