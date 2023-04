El maíz disponible subió US$5 hasta los US$240 en Rosario

El maíz disponible subió hoy US$5 en el mercado de granos de Rosario, en una jornada en la que reaparecieron las ofertas por soja y trigo, tras las ausencias de ayer.

No obstante, el maíz volvió a ser el producto más negociado, dando sostén al mercado general.

Así, por la mercadería con entregas inmediata y contractual se ofrecieron abiertamente US$ 240 por tonelada, una suba de US$ 5 en la primera de dichas posiciones.

La descarga entre abril y mayo se sostuvo sin cambios en US$ 235.

Por el maíz tardío, la entrega en junio se ubicó sin cambios a US$ 220 por tonelada, mientras que julio permaneció en US$ 210, y agosto se mantuvo en US$ 205 por tonelada.

En el mercado de trigo, destacó la reaparición de ofertas de compra, con el interés puesto en el cereal de la cosecha 2023/24.

De esta forma, por el cereal con entrega en diciembre, se ofrecieron abiertamente US$ 245, valor que se ubicó por encima de los registrados el día lunes.

Ayer no hubo ofertas en este segmento.

De igual forma, hoy reaparecieron las ofertas por soja, tras la ausencia del martes.

En este contexto, las propuestas por la oleaginosa se ubicaron en valores de $ 93.000 por tonelada tanto por la mercadería disponible como así también para las fijaciones.

En el caso del girasol y la cebada no se registraron ofertas de compra; mientras que el sorgo contó con ofrecimientos estables, con un solo comprador en mercado, que sostuvo los US$ 245 por tonelada, igual valor al ofrecido para la descarga entre mayo y junio del corriente año.

Con información de Télam