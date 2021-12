El Gobierno espera para 2022 inversiones por US$ 8.700 millones de la industria petrolera

La industria petrolera está planificando inversiones para 2022 por unos US$ 8.700 millones, lo que conformaría el mayor desembolso del sector de las últimas dos décadas, a excepción del pico de 2015, de acuerdo a las proyecciones del Gobierno nacional que dio a conocer hoy el secretario de Energía, Darío Martínez, al participar del almuerzo por el Día del Petróleo.

"La producción de gas y de petróleo está manteniendo un ritmo creciente que lleva a saturar gasoductos y oleoductos, alcanzando permanentemente récords de producción total y de no convencional, récords de fracturas, de actividad, y de exportaciones", expresó Martínez en la apertura del encuentro.

El tradicional evento de la industria de los hidrocarburos es organizado cada año por el Instituto Argentino de Gas y Petróleo (IAPG), que en esta oportunidad se desarrolló en el Sheraton Hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

En el actual contexto de incremento de actividad, el Gobierno estima que "las principales empresas del sector, con YPF a la cabeza, en una actitud de confianza en las políticas y los escenarios próximos, están planificando inversiones por un monto que puede llegar a alcanzar los US$ 8.700 millones para el año próximo".

Se trata de un monto de inversiones que, sin la vigencia de Ley de Promoción de Inversiones que está a la espera del debate en la Cámara de Senadores y con excepción de lo acontecido en 2015, se convertiría en el mayor nivel de las últimas dos décadas.

Más allá de los compromisos de inversión del sector privado, Martínez aprovechó el encuentro para anunciar la firma "en breve" del decreto que habilitará a la empresa Integración Energética Argentina (Ieasa) a convocar a las licitaciones correspondientes para la construcción de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que se extenderá desde Tratayén en la cuenca Neuquina hasta la localidad de Saliquello, en la provincia de Buenos Aires.

La obra es parte del programa de gasoductos Transport.Ar que permitirá evacuar desde Vaca Muerta 44 millones de m3 día adicionales hasta los centros de consumo y las centrales térmicas, con un costo aproximado de US$ 3.471 millones, que, a los precios actuales, permitirá ahorro anual de divisas por US$ 2.690 millones y un ahorro fiscal anual de US$ 1.946 millones.

"Ya firmé el proyecto de DNU que instrumenta todo este programa, determina que Ieasa convoque las licitaciones correspondientes, y constituya un fideicomiso especifico, que ya está a dictamen jurídico, y llegará en breve a la firma del Presidente", dijo el titular de la cartera energética.

También anunció que el Gobierno nacional "está transfiriendo a Ieasa fondos por US$ 583 millones de partidas presupuestarias 2021 que se sumarán a los fondos del Aporte Solidario que la Tesorería ya le está girando, y de esta forma poner en marcha el primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner hasta Salliqueló".

A un año de la implementación del Plan Gas.Ar, Martínez aseguró que el programa logró "producción creciente e inversiones en aumento", ya que "la producción de gas ya tuvo en octubre, un ritmo de producción que supera no solo los valores del año pasado, sino también al promedio del periodo 2016/2019, y ya estamos casi en los niveles prepandemia".

De hecho, en octubre pasado, se alcanzó una producción total país de 127 MM m3 día, igual al promedio2016/2019, y de ese total nacional Vaca Muerta aumentó su producción hasta 77 MM m3 día, y superó la producción prepandemia, y en más de 18% al promedio del periodo 2016/2019.

Así, en noviembre se llegó al récord histórico mensual con 1.122 etapas de fractura, y este año 2021 va a alcanzar las 10.000 etapas de fractura, contra 6.405 en 2019, mientras que en octubre se perforaron 68 pozos de desarrollo, superando al promedio 2016/2019 en un 6%, y en camino de alcanzar el nivel prepandemia.

En cuanto al segmento del petróleo, el funcionario aseguró que el Gobierno está trabajando en "obras inmediatas que aumenten la capacidad" actual de transporte de petróleo, al señalar que la producción de crudo en noviembre alcanzó los 545.000 barriles diarios, superando en 5% los niveles prepandemia e igualando los niveles del cuatrienio 2012/2015.

Esto fue posible "por el incremento sostenido de perforación de pozos de desarrollo y de etapas de fractura", lo que condujo a que "la capacidad de transporte de los oleoductos que opera Oldelval (la empresa de midstream Oleoductos del Valle) está llegando al límite".

"El ritmo de producción aceleró todas las previsiones que indicaban algún problema recién para mediados de 2023", explicó el funcionario, a lo que agregó; "ya estamos trabajando con Oldelval en obras inmediatas que aumenten la capacidad actual, acelerando los niveles de inversión previstos".

El nivel de exportaciones también se manifiesta en crecimiento, y así, en los primeros ocho meses del año, los embarques de crudo acumulan 2,3 millones de m3 y US$ 953 millones, de los cuales las ventas de crudo tipo Medanito, que eran prácticamente inexistentes antes del 2020, alcanzaron los 453.000 m3.

Finalmente, Martínez ratificó que el Gobierno nacional buscará destrabar el tratamiento del proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que se encuentra en el Senado, al anunciar la incorporación de un párrafo que explicite que las provincias son "autoridad de aplicación" en sus jurisdicciones según los términos de la Ley 17.319 que rige la actividad del sector.

"De ninguna manera el Gobierno Nacional, no tuvo ni tiene, intención alguna de menoscabar las jurisdicciones y las potestades Provinciales, ni mucho menos poner en duda la propiedad de sus recursos", asevero el funcionario en implícita respuesta a la queja de algunos gobernadores de provincias productoras.

El secretario pidió que "todos los actores del sector, y las empresas en particular, respalden con firmeza este proyecto, con mensajes claros que seguramente recibirán los legisladores".

Con información de Télam