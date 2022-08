D'Onofrio: "Massa no sólo trabaja en la estabilización sino en los cimientos de una economía sólida"

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, opinó hoy que el ministro de Economía, Sergio Massa, se incorporó al gabinete nacional "con un gran consenso" del Frente de Todos (FdT), y que no sólo está trabajando "para estabilizar" la situación económica, sino también para construir "los cimientos de una economía sólida en la Argentina".

"El Frente de Todos llegó a consensos para que sea Sergio (Massa) quien interprete en este momento las políticas económicas, por eso la unificación de las áreas para que todo fluya al mismo ritmo", dijo hoy el Ministro esta mañana en declaraciones a la radio AM 750.

En ese punto, opinó que el líder del Frente Renovador "no se va a ceñir a ninguna receta económica ortodoxa", y dijo "no tener dudas" de que "trabajará sector con sector, empresa con empresa".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Voy a opinar como observador porque no estoy en la gestión del día a día en lo económico, Massa está haciendo no sólo un abordaje integral, no sólo está trabajando en la estabilización, sino también poniendo los cimientos en la construcción de una economía sólida en la Argentina", comentó D'Onofrio.

Señaló que existen "algunos pilares que hay que explotarlos correctamente, más allá de resolver en lo inmediato la cuestión de las reservas".

"Lo que tenemos que resolver es cómo dejamos de exportar a 400 o 500 dólares la tonelada, y exportar a 1.700, y eso se hace con la industrialización de la Argentina", agregó.

Consultado sobre el tiempo que tiene el Ministro de Economía para llevar adelante los objetivos, señaló que "el hecho de trabajar con un gran acuerdo del Frente de Todos, de todos los sectores, le permite no obviamente tomarse las vacaciones, pero sí trabajar con la discrecionalidad que necesita".

"Como argentino creo que estamos en manos de alguien con una gran capacidad de construir consensos, una persona que tiene un conocimiento de la macro y micro impresionante, y un equipo que hace años que venimos trabajando y estoy convencido de que vamos a sacar el país adelante", subrayó.

En relación con posibles medidas futuras en el subsidio al transporte, el Ministro indicó que "el aporte del Estado al Transporte va a empezar a disminuir en la medida que mejore el poder adquisitivo de los trabajadores".

No obstante, adelantó que están evaluando "a largo plazo la aplicación de una política diferente que tiene que ver con subsidiar a la demanda".

"Sería poner directamente en la SUBE o en el bolsillo del usuario el subsidio, y de esa manera que el boleto valga lo que valga y que las empresas vuelvan a hacer su trabajo que es el de transportar gente", manifestó, aunque aclaró que se evaluará más adelante ya que "tenemos que estar mejor para hacer todo estos cambios profundos".

Con información de Télam