Cierre estable para la soja y el trigo y subas para el maíz en Rosario

Los precios de los principales granos operaron sin una tendencia definida en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con cierres estables para la soja y el trigo, mientras el maíz cerró en alza.

Por la oleaginosa disponible, con entrega contractual y para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron de manera abierta y generalizada US$ 315 la tonelada, sin variaciones entre ruedas.

En moneda local las ofertas se ubicaron en $ 46.750 la tonelada por el grano de soja con descarga inmediata y para fijaciones.

Por su parte, en el caso del maíz con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 240 la tonelada, con una suba de US$ 5 para ambas posiciones entre jornadas.

Las ofertas para la descarga en noviembre se ubicaron en US$ 242 la tonelada, al tiempo que el tramo diciembre-enero 2023 registró un incremento US$ 5 hasta alcanzar los US$ 245 la tonelada.

Por el cereal de la cosecha 2022/23, la entrega entre febrero y marzo se encontró también en US$ 245; abril-mayo, US$ 240; junio, US$ 220, y julio, US$ 210.

En cuanto al trigo con descarga inmediata y para la entrega contractual, se realizaron ofrecimientos abiertos de US$ 300 la tonelada.

Por último, el girasol se negoció a US$ 350 y el sorgo a US$ 215.

Con información de Télam