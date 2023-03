Bajas generalizadas para los granos en Chicago

Los precios de los granos registraron bajas en el mercado de Chicago como consecuencia de la debilidad de las exportaciones de Estados Unidos y la posibilidad de que haya una extensión en el acuerdo entre Rusia y Ucrania para mantener un corredor seguro para la producción de la zona del Mar Negro.

El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,44% (US$ 2,48) hasta los US$ 558,50 la tonelada, mientras que la posición mayo bajó 0,46% (US$ 2,57) para posicionarse en US$ 550,70 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en un mal dato de exportaciones semanales de Estados Unidos, con cancelaciones de ventas y la falta de presencia de las compras de China, que tiene "la atención puesta en la entrada de la cosecha récord de Brasil en el circuito comercial", explicó la corredora Granar.

No obstante, las pérdidas estuvieron limitadas por la gravedad del estado de situación agrícola en la Argentina a causa de la sequía.

En efecto, ayer, luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recortara su previsión sobre la cosecha argentina de soja de 41 a 33 millones de toneladas, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ajustó su estimación de 34,50 a 27 millones, el volumen más bajo de las últimas quince campañas.

Hoy la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) hizo lo propio al recortar su estimación de cosecha de 33,50 a 29 millones de toneladas.

El precio del aceite acompañó la baja del poroto, con una caída del 3,28% (US$ 42,33) hasta los US$ 1.247,13 la tonelada, mientras que la harina finalizó la rueda con ganancias del 0,10% (US$ 0,55) hasta los US$ 549,93 la tonelada.

Por su parte, el maíz encadenó su cuarta caída consecutiva con una merma del 2,52% (US$ 6,30) para posicionarse en US$ 243,49 la tonelada, como consecuencia del incremento de las existencias finales estadounidenses proyectado ayer por el USDA en su informe mensual de 32,17 a 34,08 millones de toneladas.

Además, "la certeza de que será extendido el acuerdo para sostener el flujo de las exportaciones agrícolas de Ucrania a través del Mar Negro, fue un factor de presión sobre el mercado de cereales", indicaron desde Granar.

Por último, el trigo cayó 3,16% (US$ 7,99) y se posicionó en US$ 244,62 la tonelada, debido a la venta de contratos por parte de los fondos y a la posibilidad de que haya una extensión del acuerdo entre Rusia y Ucrania para mantener el corredor seguro de los granos a través del Mar Negro.

Con información de Télam