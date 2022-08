Agroexportadores liquidaron en primeros siete meses US$ 22.309 millones, la mayor marca histórica

Los agroexportadores agrupados en la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) liquidaron en los primeros siete meses del año US$ 22.309.018.970, la mayor suma para ese período desde que se cuentan con registros, superando el récord anterior del periodo enero-julio de 2021 en un 10,55%.

Las entidades informaron en un comunicado que en julio las empresas del sector liquidaron la suma de US$ 3.164.056.788, el primer mes del año con una caída interanual, un 10,1% debajo del mismo mes de 2021 y un 17,07% menos que en junio.

Si se realizan comparaciones con el mismo período de año anteriores, el crecimiento observado entre enero y julio fue del 92,26% en relación con 2020, 76,88% respecto de 2019 y 56,34% más que en 2018.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La significativa diferencia respecto de las liquidaciones de enero a julio de 2020 obedeció a la decisión del sector agroexportador de adelantarlas en los últimos meses de 2019, previendo un incremento de las retenciones.

De todos modos, Ciara y CEC advirtieron que "las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos".

Entre esos factores, señalaron como principales "oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países", entre otros.

La información suministrada por el sector agroexportador se dio en coincidencia con el inicio del período en el que los bancos quedaron en condiciones de ofrecer a sus clientes el nuevo instrumento diseñado por el Gobierno nacional para incentivar a los productores agropecuarios para que vendan su cosecha de soja antes del 31 de agosto próximo.

Se trata de la posibilidad de depositar el 70% de los pesos obtenidos con la exportación de soja en una cuenta que ajusta diariamente por variación del tipo de cambio, y el 30% restante a comprar divisas al "dólar ahorro" (oficial + 65%), que el viernes cerró a $ 226,50 en el Banco Nación, la misma cotización de la apertura de hoy.

Según cálculos del Ministerio de Agricultura, actualmente hay cerca de US$ 10.000 millones en granos que aún no fueron liquidados, de los cuales una porción más pequeña -cercana a los US$ 3.000 millones- está en centros de acopio, pero aún sin precio fijado, por lo que aún no se concretó su venta.

En un comunicado, Ciara y CEC indicaron que el mes pasado "la exportación de granos se ha visto afectada por los efectos climáticos negativos sobre la cosecha gruesa, así como los cortes de ruta y manifestaciones de transportistas autoconvocados que impidieron el ingreso de miles de camiones a los puertos".

Esos acontecimientos profundizaron "la capacidad ociosa de la industria de molienda de soja que sigue trabajando con márgenes negativos aun en plena campaña gruesa", agregaron.

Por otra parte, aseguraron que "los retrasos de recupero de IVA de exportación están disminuyendo la capacidad de pago del sector exportador".

"Recordemos que el total de las divisas ingresadas mensualmente quedan en poder del BCRA quienes entregan pesos, a tipo de cambio de oficial, a los exportadores para poder realizar las operaciones de compra y venta de granos en el mercado nacional", mencionaron las entidades.

Como es habitual, Ciara y CEC precisaron que "el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiesel y sus derivados, aportó el año pasado el 48% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Al respecto, destacaron que "el principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2% del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50%".

Asimismo, señalaron que "el segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el Indec, fue el maíz (11%) y el tercero fue el aceite de soja (6,9%)".

Con información de Télam