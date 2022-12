Acuerdo para construcción de 526 viviendas del Procrear en predio del Instituto de Vitivinicultura

El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa, y el secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Luciano Scatolini, firmaron hoy un acta acuerdo para la construcción de 526 viviendas en un predio que perteneció al ente fiscalizador del vino.

El predio -de más de 95.000 metros cuadrados de superficie- está ubicado en la calle Tirasso, en el Departamento Guaymallén, donde se construirá el Barrio Procrear INV.

En el acto también estuvo presente el intendente local, Marcelino Iglesias.

El desarrollo urbanístico ya fue licitado y las obras estarán a cargo de tres empresas de la provincia de Mendoza.

En ese marco, Scatolini dijo que "el proyecto de este barrio lleva un año. Mendoza tiene una presencia muy importante de Procrear", y destacó que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner "se construyeron en desarrollos urbanísticos 3.210 viviendas" en la provincia.

"Nos parecía importante volver a tener desarrollos urbanísticos y así surgió la posibilidad de este terreno que ofreció el presidente del INV y es de gran valor poder contar con tierra bien localizada con un valor inmobiliario muy importante", señaló el funcionario.

"Poder lograr que estos terrenos tan bien ubicados se pongan al servicio de una política pública, estatal, de acceso universal y transparente como es el Procrear habla muy bien de la gestión de Martín Hinojosa. Luego nosotros llevamos adelante el diseño con nuestros equipos técnicos y el acompañamiento del intendente de Guaymallén", remarco Scatolini.

Iglesias, por su parte, destacó el trabajo en conjunto entre el INV, la Secretaría y la Municipalidad para concretar este proyecto y manifestó el compromiso del municipio en "realizar todos los aportes, no solo técnicos sino también vamos a realizar obras de infraestructura complementaria que van tener un gran impacto social y ambiental en la zona que requiere de fuertes inversiones"

Hinojosa, a su turno, hizo un poco de historia y brindó detalles sobre cómo se gestó este proyecto al comentar que "a través de los tantos expedientes que tenía que firmar uno me llamó la atención porque tenía un gasto importante de mantenimiento y de seguridad. entonces consulté qué era y me comentaron que era de un club del INV ubicado en Guaymallén y que ya no se utilizaba".

"Ese terreno -agregó- estaba abandonado desde hace unos 15 años y así se generó el compromiso de hacer algo para favorecer a los mendocinos y considerando que el tema habitacional es uno de nuestros grandes problemas se lo comenté al exministro Jorge Ferraresi que inmediatamente me dijo que sí y a la semana ya estaba Luciano Scatolini con un primer diseño para comenzar a trabajar".

Hinojosa agregó que "en ese momento se planteó la posibilidad de solicitarle al municipio de Guaymallén algunas modificaciones para poder construir una mayor cantidad de casas y así me comuniqué con el intendente Iglesias para pedirle si se podía modificar la estructura edilicia para superar las quinientas casas y así de sencillo fue lograr plasmar este proyecto"

Hinojosa anunció que se consiguió que los empleados del INV tengan la posibilidad de contar con una preferencia para acceder a las viviendas que se construirán en el predio sin dejar de cumplir con las exigencias para adherir al Procrear.

El encuentro concluyó con la firma del contrato con las las empresas adjudicatarias que realizarán las obras en el predio de Guaymallén: Laugero Construcciones; Riec-Corporación del Sur; y OHA Construcciones.

Con información de Télam