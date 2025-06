Los cambios de ARCA en el régimen de embargos.

El gobierno de Javier Milei creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y realizó modificaciones en los distintos régimenes tributarios. Ahora llegó el turno de los embargos.

La ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de la Disposición 120/2025, publicada en el Boletín Oficial, modificó el esquema de plazos de pago y notificaciones para todos aquellos que tengan deudas con el fisco argentino.

Una de las modificaciones de la normativa es la implementación de un plazo mínimo de 48 horas entre el vencimiento del período para presentar excepciones y la posibilidad de que ARCA avance con una medida de sanción como es el caso de los embargos. Esto significa que la ex AFIP no podrá embargar de inmediato al contribuyente tras el vencimiento de una deuda en ejecución.

Asimismo, el nuevo esquema establece una excepción para casos en que la distancia entre la sede del organismo y el domicilio del contribuyente supere los 100 kilómetros. Allí se podrá solicitar una traba anticipada, siempre y cuando previamente se haya notificado al Domicilio Fiscal Electrónico el detalle de la deuda y el contribuyente tendrá cinco días para cancelar antes de que se concrete la medida.

ARCA modificó los plazos de pago para evitar embargos.

ARCA suspenderá las cuentas y tarjetas de estas personas en junio del 2025

ARCA intensificó los controles sobre los contribuyentes y quienes no cumplan con ciertos requisitos tendrán suspendidas sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Esta medida está en línea con el objetivo de detectar operaciones sospechosas y evitar incumplimientos de la normativa vigente.

La medida, comunicada a través de la Comunicación A 8144/2024, implica que aquellos contribuyentes cuyos CUITs estén incluidos en la lista de "no confiables" se verán afectados por esta restricción. Tanto personas físicas como comercios pueden ser incluidos en esta lista por inconsistencias tributarias, falta de documentación respaldatoria o dificultades para verificar la legitimidad de las operaciones.

La implementación de esta medida por parte de la ex AFIP también afecta a las empresas de procesadores de pagos, quienes deben adaptar sus servicios para bloquear los pagos provenientes de los contribuyentes incluidos en la lista de "no confiables". Además, los comercios considerados no confiables y que utilizan un posnet para cobrar sus servicios o vender mercadería no pueden utilizarlo hasta regularizar su situación.

Para aquellos contribuyentes o comercios que están incluidos en la lista de "no confiables", existe la posibilidad de regularizar su situación. Deben ingresar a la página oficial de ARCA, acceder a la sección "Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial" y realizar la correspondiente presentación digital. Una vez realizada, el fisco analiza cada caso y se comunica a través del domicilio fiscal electrónico declarado.