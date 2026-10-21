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ARCA actualizó los aportes de los autónomos en octubre 2026: cuánto hay que pagar

Los valores previsionales aumentaron un 1,66%. El aporte mensual parte de $78.271,56 para la categoría I y llega a $344.390,34 para la V.

21 de octubre, 2026 | 05.00
ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los aportes mensuales que deben pagar los trabajadores autónomos por el período devengado octubre de 2026. La modificación responde a la movilidad previsional aplicada durante el mes, que implicó un incremento del 1,66% respecto de septiembre.

Con los nuevos valores, el aporte previsional mínimo para las categorías generales comienza en $78.271,56 y alcanza los $344.390,34 en el tramo más alto. Los importes varían según la categoría en la que esté encuadrado cada contribuyente y la actividad que desarrolle.

También existen montos específicos para quienes realizan tareas penosas o riesgosas alcanzadas por un régimen previsional diferencial, además de esquemas particulares para afiliaciones voluntarias, menores de 21 años, beneficiarios de jubilaciones que continúan trabajando por cuenta propia y amas de casa que optan por el aporte reducido.

¿Cuánto pagan los autónomos en octubre de 2026?

Los aportes mensuales correspondientes a las categorías mínimas de revista quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Categoría I: $78.271,56.

  • Categoría II: $109.578,51.

  • Categoría III: $156.541,75.

  • Categoría IV: $250.466,70.

  • Categoría V: $344.390,34.

Estos importes corresponden al esquema general de aportes previsionales de los trabajadores autónomos.

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Por su parte, los trabajadores que desarrollan actividades penosas o riesgosas comprendidas en un régimen previsional diferencial deben ingresar contribuciones superiores a las del esquema general. Para octubre, los montos son:

  • Categoría I’: $85.609,52.

  • Categoría II’: $119.851,50.

  • Categoría III’: $171.217,53.

  • Categoría IV’: $273.947,95.

  • Categoría V’: $376.676,94.

En estos casos, la categoría más elevada supera los $376.000 mensuales.

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La actualización también alcanza a otros grupos que realizan aportes bajo condiciones particulares. Los importes mensuales para octubre son los siguientes:

  • Afiliaciones voluntarias: $78.271,56, correspondiente a la categoría I.

  • Menores de 21 años: $78.271,56, correspondiente a la categoría I.

  • Beneficiarios de prestaciones previsionales que ingresan, reingresan o continúan en una actividad autónoma: $66.041,63, para la categoría I.

  • Amas de casa que optan por el aporte reducido previsto en la Ley 24.828: $26.905,85, para la categoría I.

Estos valores contemplan situaciones específicas dentro del régimen previsional y no deben confundirse con los aportes generales aplicables a las categorías de autónomos.

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El esquema previsional también establece rentas de referencia que sirven como base para determinar los aportes de los trabajadores autónomos, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 24.241 y sus modificaciones.

Para octubre de 2026, los valores informados son:

  • Categoría I: $244.598,64.

  • Categoría II: $342.432,85.

  • Categoría III: $489.192,97.

  • Categoría IV: $782.708,42.

  • Categoría V: $1.076.219,83.

Con los nuevos valores, el aporte previsional mínimo para las categorías generales comienza en $78.271.

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