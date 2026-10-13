Monotributo en octubre 2026: montos, escalas y cuánto hay que pagar este mes en ARCA

Los monotributistas deberán pagar en octubre de 2026 cuotas mensuales que van desde $49.527,18 hasta $1.614.446,04, según la categoría y la actividad que desarrollen. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene los valores que entraron en vigencia el 1° de agosto, por lo que este mes no se aplican nuevos aumentos. El vencimiento será el martes 20 de octubre para todas las terminaciones de CUIT.

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El importe que debe abonar cada contribuyente depende de su nivel de facturación anual y de si presta servicios o vende productos. Además, el régimen establece límites de ingresos que determinan la permanencia en cada escala.

Monotributo octubre 2026: cuánto se paga por categoría

Las cuotas mensuales del monotributo incluyen tres componentes: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la contribución a la obra social.

Los montos vigentes son los siguientes:

Categoría Prestación de servicios Venta de productos A $49.527,18 $49.527,18 B $56.379,08 $56.379,08 C $66.020,12 $64.530,58 D $84.612,93 $82.564,81 E $119.811,45 $108.267,51 F $150.784,21 $129.930,65 G $230.312,94 $158.815,05 H $522.706,68 $317.895,01 I $963.747,86 $474.992,78 J $1.167.299,76 $580.793,69 K $1.614.446,04 $702.103,24

A partir de la categoría C, los importes comienzan a diferenciarse según el tipo de actividad. En las escalas más altas, los prestadores de servicios abonan cuotas considerablemente superiores a las correspondientes a la comercialización de bienes.

Cuánto se paga de monotributo en octubre

Cuáles son los límites de facturación del monotributo en octubre 2026

ARCA establece un máximo de ingresos brutos anuales para cada categoría. Para determinar la escala correspondiente, se considera la facturación acumulada durante los últimos 12 meses.

Categoría Tope de facturación anual A $12.009.410,45 B $17.595.182,74 C $24.670.494,31 D $30.628.651,43 E $36.028.231,33 F $45.151.659,41 G $53.995.798,87 H $81.924.660,37 I $91.699.761,90 J $105.012.519,20 K $126.610.838,75

Estos parámetros permiten determinar si corresponde permanecer en la categoría actual, pasar a una superior o abandonar el régimen simplificado.

Cuándo vence el monotributo de octubre 2026

El pago mensual deberá realizarse hasta el 20 de octubre, independientemente de la terminación del CUIT.

Los contribuyentes pueden abonar la obligación mediante los canales electrónicos habilitados por ARCA, como el volante electrónico de pago (VEP), el débito automático y otros medios digitales disponibles. Quienes no cumplan con el vencimiento deberán afrontar los intereses correspondientes por el período de atraso.

Cuánto cobro de monotributo en octubre

Quiénes pagan una cuota de monotributo diferente

No todos los contribuyentes están obligados a ingresar los tres componentes del régimen.

Existen situaciones particulares que modifican el importe mensual:

Trabajadores en relación de dependencia: si además están inscriptos en el monotributo, abonan únicamente el impuesto integrado, ya que los aportes jubilatorios y de obra social se realizan a través del empleo.

Jubilados: tienen un tratamiento particular respecto de los aportes previsionales y de obra social, según su situación.

Contribuyentes con familiares adheridos: deben pagar un aporte adicional de obra social por cada integrante incorporado.

Trabajadores independientes promovidos: abonan el 1% de la facturación mensual, de acuerdo con las condiciones del régimen.

Monotributistas sociales: pagan el 50% del componente correspondiente a la obra social.

Por eso, la cuota efectiva puede ser distinta de la publicada en la escala general.

Qué pasa si se supera el límite de facturación del monotributo

Cuando un contribuyente supera el máximo de ingresos correspondiente a su categoría, pero continúa dentro del límite general del régimen, debe pasar a una escala superior mediante la recategorización correspondiente.

Este procedimiento se realiza dos veces al año, en febrero y agosto. La próxima instancia prevista será en febrero de 2027. En cambio, si la facturación acumulada excede el máximo permitido para la categoría K, el contribuyente queda alcanzado por una causal de exclusión. En ese caso, debe incorporarse al Régimen General y cumplir con las obligaciones impositivas correspondientes, entre ellas IVA y Ganancias.

La exclusión también implica restricciones para volver a inscribirse en el monotributo durante los tres años calendario posteriores, conforme a las condiciones legales aplicables.

Cómo consultar la categoría del monotributo en ARCA

Los contribuyentes pueden verificar su situación fiscal y los importes pendientes de pago desde el sitio oficial de ARCA.

Para hacerlo, deben ingresar a www.arca.gob.ar con CUIT y clave fiscal, acceder al servicio Monotributo y consultar su categoría, las obligaciones mensuales y el estado de los pagos.

También pueden revisar los ingresos facturados durante los últimos 12 meses para determinar si corresponde realizar una recategorización o verificar alguno de los parámetros que condicionan su permanencia en el régimen.