ARCA ajusta el Monotributo: cuánto hay que pagar en octubre de 2026

Cuánto hay que pagar de Monotributo en octubre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los valores del Monotributo en un 16 por ciento para todas las categorías, lo cuál incluye tanto el pago mensual de octubre 2026 como los límites de facturación.

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El esquema determina cuánto debe pagar cada contribuyente por mes y cuáles son los ingresos brutos máximos que puede registrar para continuar dentro del régimen simplificado. Además, la ex AFIP contempla otros indicadores, como la superficie afectada a la actividad, el consumo de electricidad y los alquileres devengados. La cuota incluye los componentes impositivo, previsional y de obra social, aunque el importe final varía según la categoría y la actividad declarada.

Cuánto se paga de Monotributo en octubre de 2026

Los valores mensuales vigentes para octubre son los siguientes:

Categoría A : $49.527,18.

Categoría B : $56.379,08.

Categoría C : $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de bienes.

Categoría D : $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de bienes.

Categoría E : $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes.

Categoría F : $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de bienes.

Categoría G : $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes.

Categoría H : $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de bienes.

Categoría I : $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes.

Categoría J : $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de bienes.

Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de bienes.

Los topes de facturación anual por categoría

Además de la cuota mensual, los contribuyentes deben controlar sus ingresos brutos acumulados. Cada categoría establece un límite anual que no debe superarse para permanecer en el Monotributo.

Categoría A: $12.009.410,45.

Categoría B: $17.595.182,74.

Categoría C: $24.670.494,31.

Categoría D: $30.628.651,43.

Categoría E: $36.028.231,33.

Categoría F: $45.151.659,41.

Categoría G: $53.995.798,87.

Categoría H: $81.924.660,37.

Categoría I: $91.699.761,90.

Categoría J: $105.012.519,20.

Categoría K: $126.610.838,75.

Si un contribuyente supera los parámetros admitidos, puede quedar excluido del Monotributo y tener que pasar al Régimen General, con las obligaciones impositivas y previsionales correspondientes.

Qué otros parámetros controla ARCA

La facturación no es el único criterio que determina la categoría. ARCA también considera la superficie destinada a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y los alquileres devengados. Para quienes venden bienes muebles, además se aplica un límite al precio unitario máximo de venta. El valor informado para este último parámetro es de $716.840,77.

Los límites de superficie y consumo eléctrico para octubre de 2026 son los siguientes:

Categoría A: superficie máxima de 30 m² y electricidad anual máxima de 3.330 kWh.

Categoría B: superficie máxima de 45 m² y electricidad anual máxima de 5.000 kWh.

Categoría C: superficie máxima de 60 m² y electricidad anual máxima de 6.700 kWh.

Categoría D: superficie máxima de 85 m² y electricidad anual máxima de 10.000 kWh.

Categoría E: superficie máxima de 110 m² y electricidad anual máxima de 13.000 kWh.

Categoría F: superficie máxima de 150 m² y electricidad anual máxima de 16.500 kWh.

Categoría G: superficie máxima de 200 m² y electricidad anual máxima de 20.000 kWh.

Categoría H: superficie máxima de 200 m² y electricidad anual máxima de 20.000 kWh.

Categoría I: superficie máxima de 200 m² y electricidad anual máxima de 20.000 kWh.

Categoría J: superficie máxima de 200 m² y electricidad anual máxima de 20.000 kWh.

Categoría K: superficie máxima de 200 m² y electricidad anual máxima de 20.000 kWh.