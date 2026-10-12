La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció una nueva escala para distribuir el dinero entre los visitantes y las empresas que administran el sistema de devolución conocido como Tax Free. De esta manera, los turistas extranjeros que compren productos de origen nacional en la Argentina pueden recuperar una parte del IVA al salir del país.

{{{htmlAmp}}}

La actualización quedó formalizada mediante la Disposición 10/2026 publicada en el Boletín Oficial. La norma de la ex AFIP modifica las comisiones que perciben las compañías adjudicatarias encargadas de gestionar los reintegros.

El porcentaje que recibe el visitante depende del valor total de la compra, con el impuesto incluido. Para las operaciones de menor importe, la devolución representa el 13% del gasto; cuando se supera determinado monto, asciende al 14%. Es importante distinguir estos porcentajes del IVA: el reintegro no equivale a la totalidad del impuesto del 21% incluido en el precio. La escala establece qué proporción del gravamen recuperado recibe el turista y cuánto queda para la empresa intermediaria.

¿Cuánto devuelve el Tax Free según el monto de compra?

El esquema contempla dos categorías, ambas para operaciones que cumplan con las condiciones del régimen:

Compras de $70 a $570.000 (IVA incluido): el turista recibe un reintegro del 13% del importe total, equivalente al 74,90% del IVA recuperado.

Compras desde $570.001, sin tope máximo: el reintegro es del 14% del importe total, equivalente al 80,67% del IVA recuperado.

La comisión de las empresas que prestan el servicio también cambia según el tramo. En las compras de hasta $570.000, reciben el 25,10% del IVA sujeto al régimen. Para las operaciones que superan ese valor, la proporción baja al 19,33%. De esta manera, cuanto mayor es el importe de la compra, más elevada es la parte del impuesto que termina en manos del turista. El cálculo se realiza sobre el valor final de los productos, no directamente sobre el monto del IVA que figura en la factura.

El beneficio está destinado a visitantes del exterior que adquieran bienes gravados producidos en la Argentina y los lleven fuera del país. Los productos importados no están incluidos. Si una compra combina artículos nacionales con mercadería del exterior, los bienes importados deben facturarse por separado, ya que no habilitan la devolución.

Al momento de pagar, el turista debe acreditar su condición mediante el pasaporte, documento de identidad u otra constancia correspondiente. El comercio tiene que emitir una factura o tique factura clase B y generar el cheque de reintegro. La gestión comienza en el comercio, pero debe completarse antes de abandonar la Argentina. Para recibir el dinero, el visitante tiene que validar el reintegro en las terminales de autogestión habilitadas en los puntos de salida.

Si el sistema asigna un control por el canal rojo, deberá presentarse ante la Aduana con la documentación correspondiente y los productos incluidos en la solicitud. El cheque de reintegro tiene una validez de seis meses desde su emisión. La devolución puede ser denegada si el turista no acredita su residencia en el exterior, si existen inconsistencias entre los datos y los documentos presentados o si no exhibe la mercadería cuando el control aduanero lo requiere.