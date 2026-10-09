ARCA publicó la escala salarial de las empleadas domésticas en octubre 2026

ARCA oficializó la nueva escala salarial de septiembre 2026 para empleadas domésticas, con cobro en octubre. La actualización contempla los aumentos de la Resolución 6/2026 de la CNTCP. Quienes hayan abonado sin el reajuste deberán liquidar las diferencias retroactivas mediante el recibo digital, ya que la demora del sistema no exime del pago.

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La escala contempla el incremento acordado para el sector y la incorporación progresiva de una parte de la suma no remunerativa otorgada anteriormente. Por ese motivo, quienes hayan abonado salarios sin aplicar los valores correspondientes deberán calcular las diferencias y regularizar los importes mediante el recibo de sueldo digital.

¿Cuánto cobra cada categoría de las empleadas domésticas?

Los montos mínimos establecidos para septiembre, que se liquidan a comienzos de octubre, varían de acuerdo con la actividad y con la modalidad de trabajo, es decir, con retiro o sin retiro:

Tareas generales: $3.914,64 por hora con retiro y $4.185,94 sin retiro. Los mínimos mensuales son de $480.247,85 y $529.261,78, respectivamente.

Asistencia y cuidado de personas: $4.185,94 por hora con retiro y $4.641,90 sin retiro. Los salarios mensuales parten de $529.261,78 y $584.936,09.

Caseros: el mínimo horario es de $4.185,94 y el mensual de $529.261,78.

Tareas específicas: $4.422,54 por hora con retiro y $4.809,80 sin retiro. Los salarios mensuales alcanzan $541.402,49 y $597.854,36.

Supervisores: $4.645,33 por hora con retiro y $5.049,58 sin retiro. En la modalidad sin retiro, el valor horario llega a $5.049,58. Los mínimos mensuales son de $579.493,14 y $640.641,55.

La actualización de los valores en el portal de ARCA no modifica la fecha desde la cual corresponde aplicar la escala. En otras palabras, una demora en la carga de los nuevos importes en la plataforma fiscal no libera al empleador de pagar el salario establecido por la normativa. En tanto, cuando un empleador haya liquidado los haberes sin considerar la nueva escala, deberá determinar la diferencia y abonarla de manera retroactiva. La regularización debe quedar reflejada en el comprobante electrónico correspondiente.

La situación adquiere particular importancia para quienes trabajan por hora, ya que las jornadas realizadas durante octubre deben liquidarse con los valores vigentes para ese período. La falta de actualización puede derivar en reclamos laborales, intereses y diferencias vinculadas con las obligaciones previstas por el régimen de casas particulares.

En determinadas provincias también deben incorporarse adicionales específicos. El personal que trabaja en Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones tiene derecho a un plus por zona desfavorable del 31% sobre las remuneraciones mínimas. A ese concepto se suma el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año de servicio cumplido desde el 1° de septiembre de 2020. El porcentaje se acumula sobre el salario básico mensual.