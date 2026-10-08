Los límites de ARCA para las transferencias entre cuentas propias en octubre de 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó los nuevos límites para transferencias y movimientos bancarios en octubre de 2026. Los umbrales de información para personas humanas alcanzan los $50 millones mensuales en transferencias y billeteras virtuales, y $10 millones en compras o extracciones, a partir de los cuales se puede exigir justificación de fondos.

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¿Cuáles son los montos máximos para transferir entre cuentas propias sin declarar en ARCA?

Para las personas humanas, el parámetro establecido para determinadas operaciones bancarias llega a $50 millones por mes. Para las empresas y otras personas jurídicas, el importe de referencia es de $30 millones mensuales.

Estos valores permiten a los organismos tributarios y a las entidades financieras identificar operaciones que deben quedar registradas dentro de los esquemas de información. No significan que, al alcanzar ese importe, se dispare automáticamente una fiscalización o una sanción.

Billeteras virtuales bajo la lupa: los topes de ARCA para movimientos e ingresos

Las plataformas de servicios de pago también tienen parámetros de información. Desde abril de 2026, el valor de referencia es de $50 millones mensuales para personas humanas y de $30 millones para personas jurídicas, considerando los ingresos o egresos y el saldo final informado por las plataformas comprendidas. Esto tampoco significa que una billetera bloquee automáticamente una operación por superar ese importe. La información puede quedar alcanzada por los mecanismos de control y ser utilizada para analizar la consistencia de los movimientos.

Ante una operación importante, lo fundamental es poder explicar cómo se obtuvo el dinero. La documentación que puede respaldar los fondos depende de cada situación: recibos de sueldo, facturas, comprobantes de actividad, declaraciones juradas, contratos o documentación relacionada con la venta de un bien, entre otros. También resulta conveniente guardar los comprobantes de las transferencias.

Guía completa de umbrales: todos los montos informativos de ARCA en octubre

En resumen, los límites que establece ARCA para las transferencias en octubre son:

Transferencias o acreditaciones : el umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Anteriormente, el límite para personas físicas era de $ 2.000.000.

: el umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Anteriormente, el límite para personas físicas era de $ 2.000.000. Extracciones en efectivo: el umbral se eleva a $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Antes se informaba desde cualquier monto.

el umbral se eleva a $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Antes se informaba desde cualquier monto. Saldos bancarios a último día del mes : se elevan a $50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Previamente, el límite era de $ 1.000.000

: se elevan a $50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Previamente, el límite era de $ 1.000.000 Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales : Se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas.

: Se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas. Tenencias en sociedades de bolsa : el límite sube a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas.

: el límite sube a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Compras de consumidor final : se elevan a $ 10.000.000 para ambos rubros. Anteriormente, se informaban a partir de $ 250.000 en efectivo y $ 400.000 en otros medios. Se podrán hacer compras de hasta $ 10.000.000 sin que nadie requiera información adicional.

: se elevan a $ 10.000.000 para ambos rubros. Anteriormente, se informaban a partir de $ 250.000 en efectivo y $ 400.000 en otros medios. Se podrán hacer compras de hasta $ 10.000.000 sin que nadie requiera información adicional. Pagos : el límite aumenta a $ 50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas.

: el límite aumenta a $ 50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Plazos fijos: se elevan a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Antes, el límite era de $ 1.000.000.