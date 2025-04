Qué pasa con los Vouchers educativos 2025 y qué se sabe hasta ahora del programa

El Gobierno no volvió a ofrecer el beneficio.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no confirmó la continuidad del programa de Vouchers Educativos para el 2025. La última cuota del beneficio se abonó en diciembre de 2024, y desde entonces no se emitieron anuncios oficiales sobre su renovación o extensión. Por lo cual, por el momento se podría inducir que el Ministerio de Capital Humano decidió no extender el beneficio.

El programa de Vouchers Educativos fue implementado en marzo de 2024 con el objetivo de brindar asistencia económica temporal a familias cuyos hijos asisten a escuelas privadas con al menos un 75% de financiamiento estatal. El beneficio cubría hasta el 50% del arancel programático de jornada simple, con un tope de $27.198 por hijo, y estaba dirigido a hogares cuyos ingresos no superaban los siete salarios mínimos vitales y móviles.

En julio de 2024, el Gobierno anunció la prórroga del programa hasta diciembre del mismo año, pero aclaró que no se aceptarían nuevas inscripciones y que el monto del beneficio no se incrementaría. Desde entonces, no se han brindado detalles sobre la posibilidad de una nueva fase del programa en 2025.​

La ausencia de novedades oficiales ha generado preocupación tanto en las familias beneficiarias como en las instituciones privadas que dependen de estos fondos para su estabilidad financiera. Si el programa no se renueva, muchas familias deberán asumir un costo que antes estaba parcialmente cubierto o considerar el cambio de escuela.

Vouchers educativos: ¿se cobra en abril?

Cuánto aumentaron los colegios privados

​En marzo de 2025, las cuotas de los colegios privados con subvención estatal en la provincia de Buenos Aires aumentaron un 6%, conforme a lo autorizado por la Dirección General de Escuelas bonaerense. Este incremento, previsto desde fines de 2024, no contempló los aumentos salariales otorgados recientemente a los docentes, que fueron del 7% en febrero y del 2% en marzo. Se espera que estos ajustes salariales se reflejen en las boletas de abril. ​

Por otro lado, a partir de abril, se aplicará un nuevo incremento del 3% en las cuotas de los colegios privados con subvención estatal en la provincia. Este ajuste busca acompañar el aumento salarial del personal docente y brindar previsibilidad a las familias.

Los nuevos valores de las cuotas, que varían según el nivel educativo y el porcentaje de subvención estatal recibido, son los siguientes:​