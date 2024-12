¿Cómo saber si soy beneficiario del voucher educativo en diciembre 2024?

Cómo cobrarlo en diciembre.

En diciembre de 2024, no recibirán el pago de los Vouchers Educativos aquellos beneficiarios que no hayan sido aprobados por el gobierno de Javier Milei, ya sea por incumplir los requisitos establecidos o por no haberse inscripto dentro del plazo estipulado.

Además, el programa puede suspender el pago por los siguientes motivos:

Fallecimiento del estudiante.

Renuncia del tutor o responsable parental.

Cambios en las condiciones que justificaron el beneficio.

Pérdida de la condición de alumno regular.

Incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el reglamento.

Proveer información falsa u omitir datos en el proceso de inscripción.

Inscripción vouchers educativos.

Voucher educativo: quiénes lo cobran diciembre.

Cómo acceder a los vouchers educativos: los requisitos

Para obtener los Vouchers Educativos este mes, los beneficiarios deben cumplir con las siguientes condiciones:

Escolaridad: Tener hijos que asistan a escuelas de nivel inicial, primario o secundario con una cuota mensual inferior a $54.396 .

con una cuota mensual inferior a . Los alumnos deben ser regularmente inscriptos en colegios que reciban al menos 75 % de aporte estatal. Edad de los hijos: Los hijos deben tener hasta 18 años (al 30 de abril de 2024). Ingresos familiares: Los ingresos del grupo familiar no deben superar los 7 salarios mínimos de marzo de 2024, equivalentes a $1.419.600. Datos actualizados: Tener los datos personales y los del grupo familiar acreditados en Mi ANSES. Medio de cobro: Contar con una CBU (Clave Bancaria Uniforme) o un medio de cobro informado en ANSES.

Para saber si cobrás el voucher educativo hay que acceder a la app "Mi Anses" o a través de la página web, en la parte de "Mis cobros" y verificar si sos beneficiario. La otra opción es consultar en la página oficial con usuario y contraseña y dirigirte al apartado "Estado de tu solicitud" para comprobar el resultado.

¿Cuánto se cobra por los Vouchers Educativos en diciembre de 2024?

El monto de los Vouchers Educativos alcanza un tope de $27.198 por hijo, lo que representa el 50% de la cuota escolar en colegios privados que reciben una subvención estatal del 75% o más.

¿Qué es un Voucher Educativo?

El voucher educativo o cheque escolar es un sistema de financiamiento destinado a la educación. A través de este mecanismo, el Estado entrega a los padres una suma de dinero (o un bono canjeable) por cada hijo en edad escolar. Este monto permite cubrir total o parcialmente los gastos de la institución educativa donde decidan inscribirlo, según su elección particular. La entrega del voucher se realiza por un período definido, que puede abarcar un ciclo escolar o un semestre.