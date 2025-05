Crece el repudio a Paoltroni tras su regreso a Formosa: "No trajo nada"

Luego de que el senador nacional Francisco Paoltroni anunciara su candidatura como convencional constituyente para las elecciones del próximo 29 de junio en Formosa, varios dirigentes de la provincia hicieron referencia a la renuncia del integrante y fundador del Partido Libertad, Trabajo y Progreso a la Cámara Alta del Congreso Nacional.

Uno de ellos es el diputado provincial Agustín Samaniego, presidente del bloque del Partido Justicialista (PJ) en la Legislatura de Formosa, quien cuestionó la decisión de Paoltroni. En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el legislador aseguró que si bien "tiene el derecho de hacerlo”, indicó que el senador “no trajo absolutamente nada a Formosa".

Críticas las indecisiones de Paoltroni

En ese tono, señaló que Paoltroni sólo se limitó a “pelear con el presidente Javier Milei, quien antes era su jefe y al cual lo consideraba el mejor, pasando a ser ahora su peor enemigo”. Y fue así que también remarcó: "El único interés que tiene en la provincia son las tierras y los campos que posee, que están flojos de papeles".

"La clase política debe tener coherencia, tanto en el ámbito público como en el privado, es decir, Paoltroni no puede hablar de corrupción en el Gobierno nacional cuando las propiedades que tiene en Formosa no están en regla, de hecho la adquisición y el manejo de los mismos no están para nada claros, al contrario, son turbios”, concluyó Samaniego.

Gildo suma apoyo en la provincia

El gobernador Gildo Insfrán recibió un fuerte respaldo de mujeres dirigentes sindicales, representantes de organizaciones civiles y mutuales de Formosa que destacaron su gestión como transformadora para la provincia. En un comunicado conjunto, resaltaron los logros de su administración en áreas como justicia social, equidad, salud y educación, y denunciaron a quienes intentan desconocer estos éxitos, reafirmando el apoyo popular expresado en elecciones libres y transparentes.

Las firmantes del comunicado enfatizaron su compromiso de acompañar a Insfrán frente al "avance del neoliberalismo" y sus "secuaces locales", destacando su liderazgo federal y estratégico. Subrayaron su determinación de seguir trabajando por el modelo provincial y los principios del justicialismo, y se autodenominaron "guardianas sindicalistas y sociales del modelo".

En las próximas elecciones de Formosa, se elegirán 15 diputados provinciales, 30 convencionales constituyentes para reformar la Constitución provincial, y se instará a los municipios a renovar sus Concejos Deliberantes. Además, se renovarán dos de los cinco diputados nacionales que representan a la provincia en el Congreso de la Nación: Ramiro Patri (Unión por la Patria) y Fernando Carbajal (Democracia para Siempre), mientras que María Graciela Parola, Luis Basterra (Unión por la Patria), y Gerardo González (La Libertad Avanza) continuarán en sus cargos hasta 2027.