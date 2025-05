Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo se cobra en mayo 2025

ANSES: cuanto s cobra de PNC en mayo

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y jubilaciones reciben en mayo un aumento del 3,73%, correspondiente al índice de inflación de marzo. Además, se mantiene vigente el bono extraordinario de $70.000 que la ANSES entrega todos los meses a quienes perciben los haberes mínimos.

ANSES: Cuánto se cobra de PNC, PUAM y jubilaciones en mayo

PNC por Invalidez o Vejez / Personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C

Monto base: $207.537,22

Bono extra: $70.000

Total a cobrar: $277.537,22

PNC para madres de siete o más hijos

Monto base: $296.481,75

Bono extra: $70.000

Total a cobrar: $366.481,75

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Monto base: $237.185,40

Bono extra: $70.000

Total a cobrar: $307.185,40

Jubilación mínima

Monto base: $296.481,75

Bono extra: $70.000

Total a cobrar: $366.481,75

Jubilación máxima

Monto base: $1.995.041,46

No recibe bono (por superar el tope establecido)

ANSES: Fechas de cobro para las PNC en mayo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 9 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de mayo

Requisitos para cobrar las pensiones no contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) son prestaciones económicas mensuales que otorga el Estado argentino, a través de ANSES, a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y no aportaron (o no lo suficiente) al sistema previsional durante su vida laboral. A diferencia de las jubilaciones tradicionales, no requieren aportes previos al sistema, por eso se llaman “no contributivas”.

Tipos de Pensiones No Contributivas

Por Invalidez

Para personas con una discapacidad del 76% o más, que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y no tengan ingresos ni bienes suficientes. Por Vejez

Para mayores de 70 años que no cuenten con una jubilación, pensión ni ingresos suficientes. Madres de siete o más hijos

Se otorga a madres que hayan tenido o criado al menos siete hijos (biológicos o adoptivos), sin importar su edad ni situación laboral previa. Personas con VIH y/o Hepatitis B o C

Otorgada a personas que padecen estas condiciones y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Requisitos generales