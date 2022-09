El FGS de la ANSES recuperó casi U$S15 mil millones desde la salida de Macri

El FGS logró reforzar su patrimonio a pese a la pandemia y la guerra en Ucrania y recuperó la mitad de lo perdido durante la gestión anterior. Se redujeron a la vez las deudas de las familias y jubilados con la entidad.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad recuperó casi la mitad del patrimonio que Mauricio Macri destruyó durante su gestión. Contaba con US$ 49.000 millones al cierre del primer semestre. Se redujeron a la vez las deudas de las familias con la entidad, un mecanismo sobre el que se había apoyado Cambiemos en 2017 y 2019 para simular una mejora en el poder adquisitivo de beneficiarias de la AUH y jubilados.

A pesar de la pandemia y la guerra en Ucrania, el FGS que administra la ANSES aumentó su tamaño en US$ 15.000 millones en dos años y medio, reveló el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el primero de los 133 que se han dado presidido por una mujer, como es el caso de Cecilia Moreau. El saldo del Fondo, a junio de 2022, se ubicó en casi US$ 49.000 millones, un dato hasta el momento desconocido puesto que los reportes oficiales traen una dilación de casi medio año.

Entre 2015 y 2019, los activos se redujeron prácticamente a la mitad, pasando de más de US$ 66.000 millones a finales de 2015 a sólo US$ 34.000 millones en noviembre de 2019. La desvalorización del FGS en el período macrista estuvo ligada principalmente a un desprendimiento y desvalorización de acciones de sociedades anónimas, que redujeron su peso en 3 puntos porcentuales. No fortuitamente se trató de las vinculadas a funcionarios de Cambiemos. Además, el entonces titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso llevó adelante un fuerte retroceso de la inversión en proyectos productivos y de infraestructura, que pasó de representar el 12% de la cartera en 2015 a menos del 4% en 2019.

Por su parte, los componentes que aumentaron su participación en el FGS durante el macrismo fueron los préstamos a provincias (+5 p.p), los préstamos para beneficiarios SIPA y no SIPA -AUH y asignaciones familiares- (+2,75 p.p y +3,16 p.p) y los títulos públicos (+ 4,5 p.p). Es decir, Cambiemos utilizó una mayor parte del FGS para financiar deuda de las provincias, las familias y el Estado Nacional.

En cambio, entre noviembre de 2019 y junio de 2022, el valor del FGS en dólares se incrementó más del 46% (desde los US$ 34.000 millones a casi US$ 49.000 millones. de este modo, la ANSES de Fernanda Raverta recuperó una gran parte de la pérdida sufrida por todo el sistema jubilatorio argentino. Para el primer trimestre, donde se tienen números más desglosados los proyectos productivos aumentaron 14% en dólares a US$ 1.692 millones, al mismo tiempo que las deudas de las provincias se redujeron de US$ 2.018 millones a US$ 385, los créditos a jubilados de US$ 2.062 millones a US$ 1.593 millones y los que estaban en manos de beneficiarias de la AUH bajaron de US$ 1.258 millones a US$ 618 millones.

Quien llevó adelante todo este proceso, Lisandro Cleri, fue convocado al asumir por el ministro de Economía, Sergio Massa, como vicepresidente segundo del Banco Central. Por esto quedó vacante la subdirección ejecutiva de operaciones del Fondo. De hecho, Cleri formó parte del equipo que el tigrense llevó a Estados Unidos.

El macrismo buscó vaciar a la ANSES para así retornar a un sistema de jubilaciones privado, al intentar hacer realidad lo que discursivamente ya habían instalado: que el sistema de reparto estaba “quebrado”. De este modo, destruyeron la mitad del patrimonio en sólo cuatro años. La tarea de desarmar siempre resulta más sencilla que la de reconstruir.

Números verdes, también en la Provincia

En junio, la economía argentina registró un aumento del 1,1% mensual desestacionalizado. En la comparación interanual, este alcanzó un crecimiento del 6,4% interanual.

En la provincia de Buenos Aires, la actividad durante mayo registró una suba del 9,8% respecto al mismo período de 2021. La acumulada mostró una mejora del 6,4%, medida a través del Estimador mensual de actividad de la Provincia de Buenos Aires (EMAPBA).

A nivel nacional, la actividad industrial creció 5,1% interanual en el séptimo mes del año. Julio tuvo la mayor actividad de los últimos siete años. Entre los sectores que superan la producción del año pasado se destacaron: equipo de transporte; prendas de vestir, cuero y calzado; maquinaria y equipo; automotriz y autopartes; y caucho y plástico.

La Provincia gobernada por Axel Kicillof concentra la mitad del valor agregado generado por los sectores que aumentaron en los seis primeros meses del año a nivel nacional. En el territorio bonaerense sobresalieron la mayor producción de automotores (creció 24,5% acumulado), acero (+3,9%), hierro primario (+9,8%) y metalurgia (+5,9%).

Influenciado por una mejora en la construcción, los despachos de cemento en Buenos Aires tuvieron su mejor enero-julio de la última década. Crecieron 10,2% contra igual período de 2021.

Asimismo, las exportaciones de la Provincia registraron su mejor primer semestre desde el comienzo de la serie en 2010. Con US$ 16.734 millones crecieron un 33,3% interanual. El monto equivalió al 37,7% del total de las ventas al resto del mundo a nivel nacional, de acuerdo a las estadísticas que elabora el Ministerio de Producción, que maneja Augusto Costa.

Por otro lado, el aumento interanual del 4,4% del empleo a nivel nacional en junio equivale a casi 260.000 trabajos registrados generados por el sector privado en un año. La Provincia aportó el 30,7% de estos: 79.791 asalariados adicionales respecto de junio de 2021.

En la comparación sin estacionalidad, el trabajo registrado en Buenos Aires se ubicó en el nivel más elevado desde septiembre de 2018: aumentó 0,4% contra mayo, con lo que acumuló 11 meses consecutivos de crecimiento. Desde diciembre de 2019, se recuperaron 65.533 empleos registrados en la Provincia.

Un año de la hidrovía en manos del Estado

Ante la mejora en las exportaciones, no resulta menor que esta semana se cumplió el aniversario de la administración de la hidrovía en manos del Estado. Los recientes movimientos en el gabinete demoraron la decisión sobre el futuro de la vía navegable troncal, que mientras tanto seguirá en manos de la Administración General de Puertos.

Por primera vez desde el menemismo, el Gobierno contará con información estadística y en tiempo real del tránsito de buques más importante del país, por el que se cree que circula el 80% de las exportaciones argentinas. La rigurosidad de esos datos será ratificada en cuanto la AGP, intervenida por José Beni, publique su primer anuario de la hidrovía.

Que el Estado administre la principal ruta comercial después de una concesión privada que por 25 años mantuvo los libros ocultos abrió la posibilidad a modernizar las herramientas de control y de recopilación de información clave. Esta semana, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, inauguró el Sistema de Monitoreo y Gestión (SiMon) de la vía navegable troncal, que incorpora tecnología y mejora la seguridad y calidad de los servicios.

“La vía navegable troncal pasó de ser agua de nadie, a transformarse en una zona con control de todas las agencias del Estado”, matizó el titular de la cartera al estrenar el centro de monitoreo junto a Beni y al gobernador de Formosa, Gildo Insfran. Este concentra la información generada en los diversos puntos de la traza donde se ubican los puntos remotos de monitoreo.