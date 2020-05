Cuánto cobrarán a partir de junio los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia IFE y AUH

El aumento del 6,12% dispuesto por el Gobierno para las jubilaciones y el resto de las prestaciones previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este aumento para los beneficiarios de la AUH vendrá acompañado por el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que comenzará a abonarse por segunda vez a partir de junio.

La Asignación Universal por Hijo pasará entonces de 2460 pesos a 2610 pesos a partir de junio. El Ingreso Familiar se mantendrá en 10.000 pesos por un mes más. Esto quiere decir que una familia que recibe la AUH por un hijo y el IFE cobrará 12610 pesos, mientras que una familia que cobra la AUH por tres hijos tendrá un ingreso total con la IFE de 17.836 pesos.

El incremento del 6,12 por ciento será también para la Asignación por Embarazo, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones no contributivas y graciables y a la Pensión Honorífica del Veterano de Guerra.

La jubilación mínima llegará a $16.864, mientras que el haber máximo de las jubilaciones pasará a $118.044.

Requisitos para obtener el IFE:

-Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

-Tener entre 18 y 65 años de edad.

-Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: -un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado. - ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos. - una prestación de desempleo.- jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.-

- El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.