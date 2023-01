Cuándo cobro Anses: quiénes cobran este jueves jubilaciones, pensiones y AUH

El organismo que dirige Fernanda Raverta avanza con el cronograma de pagos para prestaciones y asignaciones de enero según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos para prestaciones y asignaciones de enero. El organismo que dirige Fernanda Raverta informó que este jueves 26 de enero se realizará el pago a jubilaciones, pensiones, la prestación por Desempleo, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento.

Jubilaciones y pensiones

Los jubilados cuyos haberes superen los $ 60.124 con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 4 y 5 cobrarán hoy por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes. Los jubilados que perciben hasta dos haberes mínimos recibirán la segunda cuota del bono extra de $7.000, junto al aumento del 15,62% dispuesto por Ley de Movilidad Jubilatoria en diciembre pasado.

Este incremento también alcanza a los beneficiarios de las diferentes Asignaciones y de la Prestación por Desempleo.

Asignacion de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Por otra parte, continúa el pago de la Asignación de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera y segunda quincena de enero para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de febrero 2023.

Prestación por Desempleo

Las personas incluidas en la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 6 y 7 hoy tendrán disponible el dinero asignado en ese programa.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

A su vez, sigue el abono de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas sin importar la terminación de documento hasta el 10 de febrero próximo.

Raverta reiteró que 800.000 personas no podrán jubilarse si no se trata la ley previsional

En tanto, la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, alertó que son casi 800.000 personas de todo el país las que no podrán jubilarse este año si la oposición no trata la ley de pago de deuda previsional. "Es una situación muy grave: son casi 800 mil personas en todo el país; son hombres y mujeres que tal vez tengan 20 o 25 años aportados y no van a poder jubilarse”, advirtió Raverta.

La funcionaria, que destacó que el desplante de los bloques opositores perjudica a personas que se quieren jubilar, manifestó que "no se van a poder jubilar porque esta ley no está vigente, ya que los diputados de la oposición no bajaron a sesionar en diciembre". Y subrayó: "Por eso necesitamos que esta ley se trate y los diputados que antes decidieron no discutirla ahora lo hagan".