Calendario de pagos de octubre 2025 con aumento: las fechas de cobro y qué pasa con el feriado

Cuándo cobran los jubilados de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 los haberes de jubilados y pensionados tendrán un aumento del 1,87% de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional. Con esta actualización, la jubilación mínima se eleva a $326.266,35 y, gracias a la continuidad del bono de $70.000, ningún beneficiario percibirá menos de $396.266,35.

Además, el organismo informó que el calendario de pagos de octubre deberá reprogramarse debido al traslado del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora el 12 de octubre y fue trasladado al viernes 10. Esta modificación impactará en los beneficiarios que tenían asignada esa fecha como día de cobro, por lo que las acreditaciones podrían adelantarse al jueves 9.

ANSES: calendario de pagos de octubre 2025

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (sujeto a reprogramación por feriado).

Cuándo cobran los jubilados en octubre

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar de fecha).

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

ANSES: aumento y alcance del bono en octubre

El incremento de octubre también se aplicará a otras prestaciones:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pasa a $261.013,09 y, con el refuerzo, llega a $331.013,09.

Pensiones no contributivas por vejez y discapacidad: $228.386,45 o $298.386,45 con el bono.

Madres de siete hijos: $326.266,35 o $396.266,35 con el bono.

La jubilación máxima pasará a $2.195.463,70.

Si bien ANSES aún no confirmó el nuevo esquema para los pagos originalmente programados el viernes 10 de octubre, la práctica habitual es adelantar las acreditaciones al día hábil anterior. La actualización oficial del cronograma se publicará en los próximos días en la web del organismo y en la aplicación Mi ANSES.