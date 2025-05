Ser joven e inquilino: el 50% no tiene casa propia como sus padres y debería duplicar sus ingresos para alquilar Ser joven, alquilar y no llegar: la historia repetida de una generación que ve cada vez más lejano el sueño de la casa propia. Con padres ya inquilinos, los jóvenes de hoy no tienen ni ingresos ni garantías suficientes para acceder a un alquiler.