Estados Unidos: Nueva York busca modificar la ley de registro de Airbnb

Los legisladores de la ciudad norteamericana aprobaron una legislación en enero de 2022 para registrar y controlar los alquileres a corto plazo como los que figuran en el gigante de reservas Airbnb.

Los legisladores de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, aprobaron una legislación en enero de 2022 para registrar y controlar los alquileres de corto plazo, como los que figuran en el gigante de reservas Airbnb y sitios similares. La empresa ]Airbnb y algunos anfitriones (quienes alquilan por esta plataforma) demandaron para detener la política, pero un juez desestimó esos casos a principios de agosto. Eso significa que, llegado el 5 de septiembre, cambiará el panorama de quién puede alquilar una habitación.

Mientras tanto, la publicación The City descubrió que al menos una empresa de Nueva York que vende alquileres a “mediano plazo”, diseñados para personas que se quedan en la ciudad entre tres y seis meses. Varios inquilinos le dijeron a The City que las comodidades anunciadas no coincidían con la realidad que encontraron. Encontrar un lugar seguro y asequible para quedarse en los cinco condados es una situación muy difícil en la ciudad de Nueva York, y más difícil si lo hace desde lejos, especialmente si se quiere evitar ofertas ilegales.

La situación en sitios como Airbnb está cambiando con el inicio de la aplicación el 5 de septiembre del nuevo sistema de registro de alquileres a corto plazo de Nueva York bajo la Ley Local 18. Bajo esta normativa, los propietarios no pueden alquilar un apartamento completo a huéspedes a corto plazo que se quedan por menos de 30 días. Se supone que deben alquilar solo a personas que comparten su espacio, mientras el propietario está allí. Y los alquileres solo pueden albergar a uno o dos huéspedes, no más que eso.

Los alquileres de 30 días o más son legales y no están afectados por la Ley Local 18. La nueva ley requiere que los propietarios se registren en la Oficina de Cumplimiento Especial (OSE) de la ciudad antes de alquilar habitaciones o apartamentos completos en una plataforma como Airbnb o VRBO por menos de 30 días.

A partir del 5 de septiembre, dichos listados deben incluir un número de registro de OSE. Si desea denunciar un apartamento que cree que está catalogado de forma incorrecta o ilegal, hágalo a través del sistema de denuncias 311 de la ciudad aquí.

A partir del 5 de septiembre, dichos listados deben incluir un número de registro de OSE. Sin embargo, tomará algún tiempo para que el nuevo sistema se implemente por completo, y para que los propietarios soliciten y reciban esos números de OSE. A fines de julio, informó Crain's, OSE había aprobado solo 141 solicitantes de registro de decenas de miles de unidades de alquiler a corto plazo en la ciudad.

Airbnb en Argentina

A la crisis habitacional existente se sumó en los últimos años la proliferación de plataformas de alquileres temporales que le restan inmuebles en oferta al mercado tradicional de arrendamientos de tiempo completo. Actualmente existen casi 30.000 ofertas activas de alquileres temporarios en las 22 ciudades argentinas analizadas; el 89 por ciento son viviendas que se pueden alquilar a tiempo completo, según revela un informe del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM). Solo en la Ciudad de Buenos Aires, donde el problema habitacional es mayor, 15.000 propiedades fueron desplazadas del mercado de alquileres permanentes.

En todas las ciudades en las cuales se desplegaron las plataformas de alquileres temporarios, se agravó el problema del acceso a la vivienda para quienes viven en esas ciudades. En la Argentina existen actualmente 29.656 ofertas totales en Airbnb, de las cuales 26.469 corresponden a propiedades completas, es decir que el 89 por ciento de las ofertas son viviendas que se alquilan enteras. La mitad de las ciudades relevadas superan ese promedio, como Pinamar que alcanza el 97 por ciento.

La aparición de estas plataformas, además del desplazamiento de viviendas en condiciones de alquiler permanente a opciones temporales, comienza a configurar la construcción de tipologías específicas de departamentos, que van desde el diseño de unidades mínimas hasta edificios desarrollados en su totalidad para alquileres temporarios. Junto con la distribución de competencias en los niveles de gobierno y los instrumentos de regulación existentes a nivel local son determinantes del tipo de regulación que se logra en cada ciudad.

"Es crucial que la legislación nacional o provincial defina los alquileres temporarios como una actividad diferente al uso residencial y por lo tanto sujeta a un tipo de regulación específica (por ejemplo, con registros y licencias) más allá de las disposiciones de usos de suelo de la planificación local", señala el informe del CEM. El aumento de los anfitriones corporativos y multi-anfitriones, por otro lado, también indica que se está produciendo una concentración en el mercado de alquileres temporarios, lo que podría dificultar la competencia y reducir aún más la oferta de viviendas para aquellos que buscan alquilar a largo plazo.