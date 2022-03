Guzmán destrozó a Laspina por la deuda con el FMI: "¿De qué estamos hablando?"

El legislador opositor intentó equiparar el financiamiento en pesos que lleva a cabo el Gobierno de Alberto Fernández con el megaendeudamiento en dólares que firmó el expresidente Mauricio Macri en 2018.

En el marco de su exposición por la presentación del proyecto que busca cerrar el acuerdo con el FMI, el ministro de Economía, Martín Guzmán, cruzó al diputado nacional de Juntos por el Cambio Luciano Laspina por intentar equiparar el financiamiento en pesos que lleva a cabo el Gobierno de Alberto Fernández con el megaendeudamiento en dólares que firmó el expresidente Mauricio Macri en 2018. Además, ironizó sobre la falsa acusación al hacer alusión a la fuga de capitales que se profundizó en los últimos años de gestión e Cambiemos.

Durante su alocución en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Laspina aseguró que la gestión del Frente de Todos tomó U$S 90.000 millones mediante los métodos de financiamiento del Banco Central, a pesar de que se traten instrumentos en pesos. Este discurso es la respuesta que adoptó Juntos por el Cambio para responder a los cuestionamientos por la toma de deuda. Sin embargo, Guzmán no lo dejó pasar.

"Yo he tenido la oportunidad de participar en diversas exposiciones en el mundo académico, desde la docencia, la investigación, discusión con pares, hacedores de política económica. Me cuesta encontrar una situación en la cual se exhiba tamaña debilidad conceptual cuando hacen una conversión de deuda en pesos y financiamiento del BCRA al Tesoro a moneda extranjera y hablan de endeudamiento en dólares", disparó el ministro. Pero no se quedó allí.

"¿De qué estamos hablando? Si pesos y dólares fueran lo mismo, por qué en vez de permitir la salida de dólares, no se permitían la salida de pesos. Hoy tendríamos una situación financiera muy diferente respecto a la estabilidad de la balanza de pagos", sentenció Guzmán. En ese sentido, amplió: "Esto no es endeudamiento en dólares, ¿Saben qué hicimos con el endeudamiento en pesos y el financiamiento del Banco Central? Políticas públicas que permitieron obras, recuperación del PBI y empleo, asistencia a las empresas y trabajadores en pandemia a través del IFE, ATP, Repro, hospitales modulares, vacunas, y recuperación del sistema de salud".

Guzmán sobre la viabilidad del acuerdo

Al exponer ante un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, que analiza el proyecto de ley que contiene el entendimiento alcanzado con el organismo multilateral, Guzmán expresó que el acuerdo "se contrapone a la incertidumbre que no puede redundar en nada mejor que un profundo estrés cambiario y consecuencias negativas inflacionarias y en la actividad económica y el empleo". Además, puso énfasis también en afirmar que “en este acuerdo no hay reforma que implique quita de derechos. Ni está prevista ninguna reforma previsional, ni laboral”.

“La Argentina enfrenta una situación de gran potencial desestabilizador por la combinación de la carga de la deuda y la secuencia de vencimientos. El país no cuenta con recursos para hacer frente a los vencimientos programados, lo que pone en clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en este mismo mes”, aseguró Guzmán al poner sobre la mesa el esquema de vencimientos existente el acuerdo stand by de 2018. A su vez, subrayó también que "desde lo fiscal se apunta a seguir estableciendo un camino de fortalecimiento del crédito y de nuestra moneda".

"Por eso, es importante ir bajando el déficit fiscal para depender menos del endeudamiento y de la emisión monetaria. Se trata de un camino necesario", sumó. Por último, Guzmán, sostuvo que “el acompañamiento del Congreso va a ser decisivo para actuar de una forma que nos fortalezca como República y cómo Estado-Nación”.