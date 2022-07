Batakis sobre el acuerdo con el FMI: "Seguramente habrá modificaciones"

La actual ministra de Economía explicó que será difícil cumplir las metas en el segundo semestre, producto de los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania.

La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, adelantó que este martes hablará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) acerca de la situación financiera de la Argentina y explicó que el programa firmado con el organismo por la deuda contraída por Mauricio Macri será difícil de cumplir en el segundo semestre.

"El segundo trimestre es un trimestre que se cumplió, pero el segundo semestre es muy complejo para la economía argentina porque además hay muchos vencimientos en pesos. Hay un vencimiento muy fuerte en septiembre, también a fines de julio. Esto va a generar tensiones, tenemos que trabajar con este programa económico y tratando que ese programa económico tenga los ajustes necesarios para que la población empiece a poder mejorar todas sus condiciones de vida", explicó Batakis en una entrevista con El Destape Radio.

"Tenemos que cumplir, ver las metas y seguramente en la revisión trimestral de cada meta habrá modificaciones, porque el mundo está cambiando con la guerra", enfatizó la funcionaria, quien explicó que a nadie del gobierno le agrada estar sometido a una revisión con el FMI cada tres meses, pero que tuvieron que aceptarla para poder resolver la crisis de deuda.

Batakis: "No se puede resolver la inflación en cinco minutos"

Batakis explicó que entiende que la inflación es multicausal pero que algunos factores que la provocan se deben combatir con mayor rapidez y determinación. Además cruzó al macrismo al decir que el problema de la suba de precios "no se la resuelve en 5 minutos".

"La multicausalidad es una palabra muy linda, pero se deben identificar las causas y la ponderación de ellas. La inercia es una de las causas y es entendible, porque la sociedad naturalmente trata de preservar el poder adquisitivo de los ingresos. Lo que no se puede admitir son los movimientos especulativos, como dijo un supermercadista (por Federico Braun)", afirmó Batakis.

"Esperar que una Secretaría de Comercio por sí sola controle los precios sería ingenuo", agregó la ministra en diálogo con Roberto Navarro, y advirtió que algunas causas de la inflación "son de mediano plazo", por lo que "no vamos a reducir la inflación a un dígito en el corto plazo, no se resuelve la inflación en 5 minutos. No es una pavada como decían en la gestión anterior, es un tema de larga tradición en Argentina". En ese sentido, aspiró a "agrandar el espacio productivo" con la incorporación de tierras y obras como el gasoducto Néstor Kirchner para combatir la suba de precios.

Por otra parte, Silvina Batakis desestimó una devaluación del peso al considerar que "el tipo de cambio multilateral está para Argentina en niveles en los que tiene que estar. No podemos perder competitividad, necesitamos que los exportadores exporten más, que vayan haciendo liquidaciones y no especulen con el mes siguiente".