Los granos volvieron a cerrar a la baja en Chicago

Los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago, presionados por la mala performance exportadora de Estados Unidos y la ausencia de nuevos ataques rusos a los puertos ucranianos.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 1,98% (US$ 9,65) hasta los US$ 475,37 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 1,90% (US$ 9,37) para posicionarse en US$ 481,62 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el mal dato de exportaciones semanales de Estados Unidos, que "puso de manifiesto la calma con la que se está moviendo la demanda china, que se continúa abasteciendo mayoritariamente en Sudamérica", explicaron los analistas de la corredora Granar.

En su informe semanal sobre las exportaciones de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) relevó hoy ventas de soja 2023/24 por 434.100 toneladas, por debajo de las 703.900 toneladas del reporte anterior y del rango previsto por los operadores, de entre 550.000 y 1.200.000 toneladas.

Sus subproductos acompañaron al poroto, con una caída del 1,69% (US$ 22,71) en el aceite hasta los US$ 1.315,04 la tonelada, a la vez que la harina perdió 1,73% (US$ 7,61) para posicionarse en US$ 430,22 la tonelada.

El maíz, en tanto, descendió 1,45% (US$ 2,76) y se ubicó en US$ 187,10 la tonelada, como consecuencia del avance de la cosecha estadounidense y por la competencia del cereal brasileño en el mercado internacional.

En este sentido, el USDA reportó exportaciones semanales por 566.900 toneladas, por debajo de las 753.300 toneladas del informe precedente y cerca del mínimo previsto por los privados, en un rango que fue de 550.000 a 1.100.000 toneladas.

Por último, el trigo retrocedió 2,20% (US$ 4,78) y alcanzó los US$ 211,55 la tonelada, debido a "la relativa calma vigente en la zona del Mar Negro, luego del exitoso despacho por el corredor humanitario de dos buques desde el puerto ucraniano de Chornomorsk, y por las buenas perspectivas para la oferta y para las ventas de Rusia, más allá de la imposición en forma extraoficial por parte del Kremlin de un valor de exportación para el trigo ruso que le resta algo de competitividad", comentaron desde Granar.

Con información de Télam