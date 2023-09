Los precios de los granos cerraron en alza en el mercado de Chicago

Los precios de los granos cerraron al alza en el mercado de Chicago a modo de rebote técnico luego de las bajas registradas ayer tras la publicación del informe mensual sobre oferta y demanda mundial publicado ayer por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El contrato de septiembre subió US$ 1,56 (0,31%) hasta US$ 490,90 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por US$ 1,19 (0,24%) para posicionarse en US$ 495,95 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el accionar comprados de los fondos especulativos tras las bajas registradas ayer en el mercado y ante el recorte en la estimación de cosecha y en las existencias finales en Estados Unidos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Departamento de Agricultura de dicho país ajustó a la baja la proyección de producción de 114,45 a 112,84 millones de toneladas, mientras que los stocks cayeron de 6,67 a 5,99 millones de toneladas.

El aceite acompañó al poroto con una mejora de US$ 40,34 (2,99%) hasta US$ 1.385,36 la tonelada, mientras que la harina perdió US$ 3,64 (0,81%) para concluir la jornada en US$ 443,01 la tonelada.

En tanto, el maíz ganó US$ 0,30 (0,16%) y se ubicó en US$ 182,67 la tonelada, producto de nuevos ataques rusos con drones sobre terminales portuarias de Ucrania en el río Danubio, en una zona limítrofe con Rumania, indicaron los analistas de la corredora Granar.

Por último, el trigo avanzó US$ 3,22 (1,56%) y cerró las operaciones a US$ 209,07 la tonelada, por las menores cosechas previstas en Canadá, Australia, la Unión Europea y en Argentina.

Consecuencia de ello, las existencias finales globales fueron recortadas de 265,61 a 258,61 millones de toneladas y quedaron lejos de los 264,40 millones previstos por los privados, apuntaron desde Granar.

Con información de Télam