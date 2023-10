El precio de la soja subió 0,57% en el mercado de Chicago, en US$467,20 la tonelada

El precio de la soja operó en alza en el mercado de Chicago, impulsado por la apreciación de la divisa brasileña respecto al dólar, mientas que el trigo y el maíz registraron bajas como consecuencia del avance de la cosecha en EEUU y el accionar de fondos especulativos.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,57% (US$ 2,66) hasta los US$ 467,20 la tonelada, en tanto que la posición enero avanzó 0,52% (US$ 2,48) para ubicarse en US$ 473,72 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la apreciación del real -la moneda brasileña- respecto al dólar, lo que le resta competitividad a la producción del gigante sudamericano, explicaron analistas de la corredora Granar.

Además, la previsión de un aumento en las exportaciones semanales estadounidenses del poroto y la expectativa de que el Departamento de Agricultura de dicho país (USDA) realice un recorte a la estimación de producción, sumaron presión alcista al precio del commodity.

La harina de soja acompañó al poroto, con una mejora del 0,29% (US$ 1,21) hasta los US$ 410,05 la tonelada, mientras que el aceite cayó 3,81% (US$ 47,18) para concluir la jornada a US$ 1.190,26 la tonelada.

El maíz, en tanto, retrocedió 0,56% (US$ 1,08) y se ubicó en US$ 191,13 la tonelada, por el firme avance de la cosecha norteamericana y malas previsiones de embarques semanales de mercadería estadounidense.

Por último, el precio del trigo bajó 2,48% (US$ 5,24) y se posicionó en US$ 205,21 la tonelada, como consecuencia de una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos tras las subas de ayer y la buena dinámica exportadora de Ucrania en el Mar Negro.

Con información de Télam