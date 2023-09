YPF Luz destacó incrementos en la inversión y la generación de energía

La empresa YPF Luz destacó hoy que en 2022 invirtió más de U$S 146,4 millones, un 5,6% más que en 2021; logró ingresos por ventas de más de U$S 484,5 millones, 9,8% más que el año anterior; y generó el 7,3% de la energía eléctrica del país con una capacidad instalada de 2.483 MW (megawatt).

La generadora eléctrica presentó el informe de Sostenibilidad 2022 con énfasis en los logros y los desafíos de la compañía, y en el que detalló su desempeño en los aspectos Ambientales, Sociales, Económicos y de Gobernanza (ASG).

"Todos los logros materializados en este informe fueron alcanzados gracias al esfuerzo y compromiso de nuestros más de 400 miembros que forman el equipo de YPF Luz y más de 900 proveedores de nuestra cadena de valor, en las 7 provincias donde estamos", destacó Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

Además, agradeció a los "inversores, accionistas y a las comunidades" por la "confianza" proyectos de la compañía, que le permite "seguir contribuyendo al crecimiento de la matriz energética nacional".

El informe también ponderó que en 2022 el 19% de la energía que generó YPF Luz fue a partir de fuentes renovables, 8% más que en 2021.

Asimismo, la compañía invirtió más de U$S 146,4 millones, 5,6% más que en 2021; alcanzó una rentabilidad sin restar gastos (Ebitda por su sigla en inglés) de U$S 398 millones, 24,1% mayor a 2021; y obtuvo ingresos por ventas de más de U$S 484,5 millones, 9,8% más que en 2021.

"YPF Luz fue el generador con mayor participación en el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater) con un 36%, 7,6% mayor a 2021; y generó 1.812 GWh (gigavatio-hora) de energía renovable para importantes clientes industriales", señaló el reporte.

La compañía enfatizó en el informe que en 2022 generó energía que abastece a más de 3,2 millones de hogares y a las principales empresas del país, desde 9 centrales térmicas eficientes y 4 parques eólicos.

Con información de Télam